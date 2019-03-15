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Van TSO’da “E-İhale ve E-Eksiltme” semineri

Van Ticaret ve Sanayi Odası ile Kamu İhale Kurumu işbirliğinde oda üyelerine yönelik “E-İhale ve E-Eksiltme” konulu bilgilendirme semineri verildi.

15 Mart 2019 Cuma 15:15
Van TSO’da “E-İhale ve E-Eksiltme” semineri

Van Ticaret ve Sanayi Odası ile Kamu İhale Kurumu işbirliğinde oda üyelerine yönelik “E-İhale ve E-Eksiltme” konulu bilgilendirme semineri verildi.


Seminerin açılışında konuşan Van Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Fevzi Çeliktaş, Van TSO üyelerinin teknik alanda bilgilendirilmesi amacıyla düzenlenen seminerin önemine değinerek, “Kamu İhale Kurumu, üyelerimizin yoğunlukla çalıştığı bir kurum. Dolayısı ile bu konuda bilgilendirme seminerlerinin önemli olduğuna inanıyoruz. Artık dijital bir çağda yaşıyoruz. İş dünyasında bulunan herkesin de bu değişim ve dönüşüme ayak uydurması gerekir. Bugünde E-İhale, E-Eksiltme gibi teknik bilgilerden oluşan bir seminerimiz var. Bu projenin faydalı olacağını düşünüyoruz. Elektronik ortamda ihale ve faydaları, şeffaflık, usulsüzlük yolsuzluk algısının azaltılması, bürokrasinin azaltılması, kamu hizmetlerinin hızının artırılması, kurumlar arası bilgi alışverişinin artırılması, rekabetin artırılması, yasal ve idari sorunların giderilmesi, bilgi güvenliğinin sağlanması gibi konular, bu projenin önemli vurgularıdır. Bu önemli programın katılımcılara hayırlı olmasını diliyorum” dedi.


Kamu İhale Kurumu’ndan İhale Uzmanı Niyazi Akbaşlı ve Osman Kılıç ise, İhale İşlemlerinin Elektronik Ortama Taşınması Projesi detayları hakkında katılımcılara bilgiler aktardılar.


Niyazi Akbaşlı; şeffaflık, erişilebilirlik, herkese açık olan sistemin tüm faydalananlara kolaylık sağlayacağını belirterek, “Dijital bir çağda yaşıyoruz. Artık insanlar evlerinden dünyanın herhangi bir yerinde yapılan bir çalışmaya ortak olabiliyorlar. Biz de kurum olarak bürokrasiyi en aza indirmek, şeffaf, hukuki açıdan en uygulanabilir bir sistemi sizlere anlatıyoruz” şeklinde konuştu.


Seminer, uzmanların sunumları ve soru cevapla son buldu.

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Haber Tarihi: 15 Mart 2019 Cuma 15:15
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