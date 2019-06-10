0553 313 94 23

Van TSO ve Van ESOB’dan ‘Gezginfest’ açıklaması

Van Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) ile Van Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (ESOB) tarafından ‘Gezginfest’ ile ilgili ortak açıklama yapıldı.

10 Haziran 2019 Pazartesi 15:26
Van TSO ve Van ESOB’dan ‘Gezginfest’ açıklaması

Van Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) ile Van Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (ESOB) tarafından ‘Gezginfest’ ile ilgili ortak açıklama yapıldı.


Van TSO ve Van ESOB’dan yapılan ortak açıklamada, “Dünyanın hemen hemen her yerinde bölgesel, ulusal ve uluslararası çapta birçok bileşeni bünyesinde barındıran festivaller düzenlenmektedir. Ancak bu tür organizasyonların amaç ve işlevinin iyi kavranması gerekmektedir. Van ili; tarihi, kültürü ve doğal değerleriyle önemli bir potansiyeli bünyesinde barındırmaktadır. Bu değerlerin ulusal ve uluslararası kitlelere tanıtılması, turizm gelirlerinin artması elbette önemlidir. Ancak bu tür etkinlikleri düzenlerken kentin dinamiklerini karşı karşıya getirecek veya yok sayacak adımların atılması, yarardan çok zarar getirmektedir. 20-23 Haziran 2019 tarihleri arasında ilimizde özel bir firma tarafından ikincisinin düzenlenmesi planlanan Gezginfest organizasyonu, firma tarafından yapılan başvuruya geçen yıl elde edilen deneyimler ışığında eksikliklerin tamamlanması şartı ile izin verileceği bildirilmiştir. Ancak her fırsatta ‘Van’ın öncelendiği ifade edilerek’ yapıldığı iddia edilen, ancak hemen hemen tüm destek ve lojistiğin Van’daki dinamikler tarafından ve bedelsiz (lojistik, güvenlik, reklam, farkındalık vs.) sağlanmasını bekleyen bir organizasyonun sosyal bir etkinlik değil, ticari bir faaliyet olduğu gözden kaçırılmamalıdır. Söz konusu organizasyonun ikincisi düzenlenirken, geçmiş yılda tespiti yapılan eksikliklerin ve hataların giderilmesi yönündeki talepler doğal aynı zamanda gerekliliktir. Başta güvenlik tedbirleri olmak üzere ilgili kurum ve kuruluşlar tarafından tespit edilen konulara ilişkin organizasyon firmasının gerekli tedbirleri alması ve yükümlülüklerini yerine getirmesi gerekmektedir. İlk organizasyon sonrasında organizasyon firması tarafından ‘hoşgörü kenti’ olarak ifade edilen kentimizin, bu yıl eksikliklerin tamamlanması yönünde oluşan talepler karşısında, ilimizi ve dolayısıyla halkımızı farklı şekilde tanımlaması doğru bir yaklaşım değildir. Evet, Van şehri hoşgörü kentidir. Halkı da tarih boyunca herkese kucak açmış ve hoşgörü kenti unvanını da sonuna kadar hak etmektedir. Düzenlenecek bir etkinliğin halkın ahlaki değerlerine zarar vereceği düşüncesiyle Ahlak Platformu oluşturulmasına varmış olması ayrıca endişe vericidir. Ahlak evrensel bir olgudur. Kimsenin durumdan vazife çıkararak toplumsal ahlakı ölçmek üzere ahlak bekçiliği görevine soyunmasını, ayrıca bir fetva mekanizması oluşturma çabasını da doğru bulmuyoruz. Festivallerin istenilen başarıya ulaşması ve düzenlendiği kente olan katkısının artması için yerel ve merkezi idareler, vakıflar, dernekler, meslek odaları ve kültürel girişimciler ile işbirliğinin yapılması gerekmektedir. Bu işbirliğinin olması halinde tarihi ve kültürel değerler ekonomiye kazandırılabilecektir. Gezginfest organizasyonunu düzenleyen firma bugüne kadar bizlerle herhangi bir görüşme yapmamıştır. Bizler dışındaki diğer sivil toplum kuruluşları ile de herhangi bir diyalogun gerçekleştirilmediği bilinmektedir. Sonuç olarak bu tür organizasyonların zemini güvenlik ve işbirliğidir. Olası bir illegal eylemin oluşturabileceği infial ihtimalini de göz önüne aldığımızda doğabilecek sonuçları kimsenin üstlenemeyeceği ve etkisinin yıllarca giderilmeyeceği ihtimali göz ardı edilmemelidir. Güvenlik tedbirlerini yok sayarak, kent dinamiklerini karşı karşıya getirerek, kentte suni gerginlik oluşturmak kimsenin yararına olmayacaktır. Kentimizin çözüm bekleyen birçok sorunu varken, kent enerjisinin bu etkinlik için harcanmaması, söz konusu etkinliğe ilişkin tartışmaların kent gündeminden ivedilikle düşmesi gerektiğini belirtirken, alt yapısı ve koşulları yerine getirilmiş bir festivalin bu kadim şehrin malı olacağı taahhüdünü veriyoruz. Van kamuoyunun bilgisine saygılarımızla arz ederiz” denildi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 10 Haziran 2019 Pazartesi 15:26
  1. doğa
  2. kültür
  3. sanat

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Beşiktaş'ta Abdullah Avcı dönemi resmen başladı
    1. Beşiktaş'ta Abdullah Avcı dönemi..
    2. Çavuşoğlu Irak Türkmen Cephesi Başkanı..
    3. Yeni askerlik sisteminde flaş gelişme
    4. Bayramda Sarp Sınır Kapısını 231 bin..
    5. Beşiktaş, Abdullah Avcı ile resmi..
    6. Selden polislerin kurtardığı genç kız..
    7. Dünyadaki felaketlerin çoğunun mucidi..
    8. Yaşlı adam balkonda intihar..
    9. Şehir Hastanesi’ne ulaşım Büyükşehir..
    10. Antalya'da sivil eğitim uçağı düştü: 1..
    11. Eğitim Fakültesinde devir teslim töreni
    12. İncesu Belediye meclisi toplandı
    13. Diyanet İşleri Başkanı Erbaş:..
    14. Başkan Deniz, ek ders ücretlerinin..
    15. Adalet Bakanı Gül’e New York’ta büyük..
    16. "Savaşı başlatan taraf olmayacağız"
    17. Şahinbey’den Mavikent’e yeni tesisler
    18. Akçakale’de su sorunu çözüme kavuştu
    19. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay..
    20. Vali İbrahim Akın, "Sağlıklı bir yaşam..
    21. Binali Yıldırım Ekrem İmamoğlu ortak..
    22. Kimyasal madde yüklü tanker devrildi:..
    23. Öztrak’tan MYK sonrası basın açıklaması
    24. Şahinbey Belediyesi Haziran ayı meclis..
    25. Gazişehir Gaziantep’in genel kurulu..
    26. ‘Her şey çok güzel olacak’ dedikleri..
    27. A Milli Futbol Takımı'na İzlanda'da..
    28. Moldova’daki siyasi kriz
    29. Malum Arap ülkeleri İsrail’in..
    30. Üniversite adaylarına moral filmi
    Emekliliklerinde bile rahat durmuyorlar! Türkiye'yi içerden vuruyor
    Emekliliklerinde bile rahat durmuyorlar! Türkiye'yi içerden vuruyor
    Hezimeti hazmedemeyen Macron ve Le Pen çıldırdı! "Türkiye'ye ceza verilmeli"
    Hezimeti hazmedemeyen Macron ve Le Pen çıldırdı! "Türkiye'ye ceza verilmeli"
    Mehmet Metiner, CHP’nin İstanbul adayına fena yüklendi!
    Mehmet Metiner, CHP’nin İstanbul adayına fena yüklendi!
    Maduro'dan flaş hamle! Binlerce Venezuelalı ülkeyi terk etmeye başladı
    Maduro'dan flaş hamle! Binlerce Venezuelalı ülkeyi terk etmeye başladı
    Büyük karşılaşmaya sürpriz gazeteci talip oldu!
    Büyük karşılaşmaya sürpriz gazeteci talip oldu!

    Günün Karikatürü

    8 Haziran 2019
    İçişleri Bakanı Soylu'dan Koç Holding'e 'ananaslı' cevap! "Sizin talihsizliklerinizi iyi biliriz"
    İçişleri Bakanı Soylu'dan Koç Holding'e 'ananaslı' cevap! "Sizin talihsizliklerinizi iyi biliriz"
    Binali Yıldırım'dan 'Uğur Dündar' açıklaması! "Demek ki..."
    Binali Yıldırım'dan 'Uğur Dündar' açıklaması! "Demek ki..."