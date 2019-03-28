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Van Ticaret Borsasından GTB’ye ziyaret

Van Ticaret Borsası (VTB) Yönetim Kurulu Başkanı Nayif Süer ve yönetim kurulu üyeleri, Gaziantep Ticaret Borsasını (GTB) ziyaret etti.

28 Mart 2019 Perşembe 13:22
Van Ticaret Borsasından GTB’ye ziyaret

Van Ticaret Borsası (VTB) Yönetim Kurulu Başkanı Nayif Süer ve yönetim kurulu üyeleri, Gaziantep Ticaret Borsasını (GTB) ziyaret etti.


GTB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akıncı ve yönetim kurulu üyeleri tarafından karşılanan VTB heyeti, iki şehir arasındaki ticari iş birliğinin geliştirilmesine yönelik görüşmelerde bulunarak, GTB projeleri hakkında bilgiler aldılar.


Van Ticaret Borsası yönetim kurulu başkanı ve yönetim kurulu üyelerini Gaziantep’te ağırlamaktan memnuniyet duyduklarını belirten GTB Başkanı Akıncı, borsalar arası ikili iş birliğinin geliştirilmesinin şehir ekonomileri ve ülke ekonomisine pozitif katkı sağladığını ifade etti.


Ziyarette, Gaziantep Ticaret Borsası tarafından sürdürülen projeler hakkında bilgiler veren Akıncı, Et Borsası, Hububat Emtia Merkezi, Antepfıstığı Lisanslı Depoculuk ve Antepfıstığı Pilot işleme tesisi gibi Türkiye’de sektörlerinde bir ilk oluşturacak olan projeleri en kısa süre içerisinde hizmete kazandırmayı planladıklarını söyledi.


Gaziantep Büyükşehir Belediyesi iş birliği sürdürülen Et Borsası projesinde inşaat çalışmalarında artık son aşamaya gelindiğine dikkat çeken Akıncı, “Türkiye’nin en büyük ve en modern Et Borsasını şehrimize kazandırmak istiyoruz. Yaklaşık 32 bin metrekare alan üzerinden kurulan Et Borsası ve Et Halini bu yıl içerisinde hizmete açmayı hedefliyoruz. Soğu hava depoları, laboratuvar, soğuk zincir koridorları ve monaray sistemleriyle teknolojik tüm alt yapısı düşünülen Et Borsası, sadece Gaziantep’e değil tüm Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesindeki illerimize hitap edebilecek şekilde dizayn edildi” diye konuştu.


Temeli geçtiğimiz günler içerisinde atılan antepfıstığı lisanslı depoculuk tesisini de bu sene ki antepfıstığı hasat sezonuna yetiştirmeyi hedeflediklerini belirten Akıncı, “Özelde şehrimize genelde ise tüm bölge illerimize hizmet sunacak global projeler üzerinde çalışıyoruz. Bu bağlamda komşu ve bölge illerimizdeki oda ve borsalarımızla her zaman ortak proje ve iş birliği çalışmalarına açık olduğumuzu belirtmek isterim” dedi.


Van Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Nayif Süer’de konuşmasında tarım, sanayi ve ticarette Türkiye’nin örnek şehirleri arasında yer alan Gaziantep’e, çeşitli incelemelerde bulunmak ve GTB’nin faaliyetleri hakkında bilgi almak için geldiklerini ifade etti.


Van’ın özellikle tarım ve hayvancılık sektörlerinde önemli bir potansiyele sahip olduğunu belirten Süer, bu potansiyeli daha etkin hale getirmek istediklerini dile getirdi.


Süer, ayrıca VTB’nin süt ve besi hayvancılığı ile Van balına marka değeri kazandıracak olan paketleme tesisi projeleri hakkında da açıklamalarda bulundu.


Ziyarette, GTB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcıları Ali Alagöz, Cesim Arslan, Yönetim Kurulu Üyeleri Mehmet Özmen, Mustafa Kara, Bilal Darı, Fatih Çakır ve Genel Sekreter Özgür Bayram’da hazır bulundular.

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Haber Tarihi: 28 Mart 2019 Perşembe 13:22
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