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Van SMMMO’dan ‘Kadınlar Günü’ etkinliği

Van Serbest Muhasebeciler ve Mali Müşavirler Odası (SMMMO), 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle kadın üyelerine yönelik bir etkinlik düzenledi.

08 Mart 2019 Cuma 16:03
Van SMMMO’dan ‘Kadınlar Günü’ etkinliği

Van Serbest Muhasebeciler ve Mali Müşavirler Odası (SMMMO), 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle kadın üyelerine yönelik bir etkinlik düzenledi.


Van SMMMO Başkanı İbrahim Şahin, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla kadın üyelerine gül vererek, günlerini kutladı. Etkinlik çerçevesinde kadın mali müşavirlerin sorunlarına yönelik bir basın açıklaması yapıldı. Basın açıklamasını okuyan Van SMMMO üyelerinden Teri Eryiğit Sarıhan, “Kadın erkek eşitliği için yola çıkan kadınların hak arama eylemeleri aynı zamanda, insan hak ve özgürlüklerinin dünya genelinde önemsenmesine ve uygulanmasına yönelik umut verici adımlar atılmasını sağlamıştır. Ancak kadınların hala hak ettikleri yerde olmadığı bir gerçektir. Yaşamın her alanında başarıyla yer almış kadınlarımızın ayrımcılığın ve şiddetin kalktığı ve özelde mali müşavir kadın arkadaşlarımızın birikmiş olan sorunlarının çözülmesi dileğiyle 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlarız” dedi.

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Haber Tarihi: 08 Mart 2019 Cuma 16:03
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