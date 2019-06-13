Van polisinden uygulama

Van Emniyet Müdürlüğü ekiplerince çocuk ve gençlerin korunmasına yönelik okul çevreleri, yaya geçitleri ve okul servis araçları denetim uygulaması yapıldı.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, vatandaşların mevcut huzur ve güven ortamının devamının sağlanması, ilköğretim, ortaöğretim ve üniversite çağındaki çocukların ve gençlerin başta uyuşturucu maddeler olmak üzere terör nitelikli oluşumlar ile narkotik ve asayiş suçlarından uzak tutulması ve korunması, eğitim ve öğretim hayatının güvenli bir ortamda sürdürülebilmesi amacıyla Türkiye genelinde 12 Haziran 2019 günü “Çocuk ve Gençlerin Korunmasına Yönelik Okul Çevreleri, Yaya Geçitleri ve Okul Servis Araçları Denetim Uygulaması” gerçekleştirdiği belirtildi. Açıklamada, “İlimizde; 07.00-09.00, 12.30-13.30 ve 15.00-18.00 arasında okul servis sürücülerinin dikkat ve hassasiyetlerini arttırmak ve olası trafik kazalarının önüne geçilmesi amacıyla okul servis araçları ve okullar çevresindeki yaya geçitlerinde, 11.00-15.00 arasında eğitim öğretim hayatının huzur ve güven ortamı içinde geçmesi amacıyla ilkokul, ortaokul ve lise çevreleri ile yakınında bulunan park, metruk bina, tütün ve alkol satışı yapan iş yerleri, kıraathaneler, internet kafe ve oyun solanları ile okul çevresinde okulla ilişkisi bulunmayan şüpheli şahıslara yönelik 19.00-21.00 arasında üniversite kampüsü dışında bulunan öğrenci yurtlarına yakın faaliyet gösteren umuma açık yerlere yönelik yapılan uygulamalara; 88 ekip ve 231 personel katılmıştır. Uygulama sonucunda; 30 park/bahçe, 56 okul önü, 72 umuma açık iş yeri kontrol edilmiş, 71 araç kontrol edilmiş, bin 295 şahıs sorgulanmış, 5 şahıs hakkında işlem yapılmıştır. Mevcut huzur ve güven ortamının devamının sağlanması amacıyla bu zamana kadar yapmış olduğumuz çalışmalarımız aynı kararlılıkla bundan böylede devam edecektir” dedi.