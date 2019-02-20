Van polisinden öğrencilere bilgilendirme

Van Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, kentteki öğrencileri genel güvenlik tedbirleri ve internet kullanımı hakkında bilgilendirmeye devam ediyor.

Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekiplerinin Van’daki ortaokul ve liselerde yürüttüğü bilgilendirme seminerleri devam ediyor. Bu kez İpekyolu ilçesindeki Cumhuriyet Ortaokulunu ziyaret eden polisler, polislik mesleğine giriş şartları hakkında bilgi verdiler. Özellikle genel güvenlik tedbirleri ve internet kullanımı hakkında öğrencileri bilinçlendiren ve tüm çalışmalarını bu yönde yapan Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, hemen hemen bütün okullarda bu seminerleri vereceklerini bildirdiler.

Cumhuriyet Ortaokulu Müdürü Seyithan Ekinci ise, kendi okulu başta olmak üzere tüm il genelinde bu tür çalışmalar yaptıkları için İl Emniyet Müdürlüğüne ve Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğüne teşekkür etti. Çocukların bu yaşlarda bu tür önemli konular hakkında bilinçlendirilmesinin hem okul yönetimi için hem de aileler için önemli olduğunu vurgulayan Ekinci, "Çocuklarımız için her zaman polisimizle kol kola ve de omuz omuza olacağız" dedi.

Öğrenciler ise, polis ağabey ve ablalarını büyük bir dikkatle dinleyerek, verdikleri bilgilerden dolayı teşekkür ettiler.