Van OSB’de müteşebbis heyet toplantısı

Van Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Olağan Müteşebbis Heyeti Toplantısı, Vali Mehmet Emin Bilmez başkanlığında yapıldı.

İlgili paydaş kurumlardan gelen kurul üyeleri ve sanayi temsilcilerinin katılımıyla Fuar ve Kongre Merkezi toplantı salonunda yapılan toplantıda, gündem maddeleri üzerinde kapsamlı ve detaylı müzakereler yapıldı. Sanayideki ekonomik durumla ilgili görüş alışverişinde bulunulması, Van’a yeni üretim alanları kazandırmak ve istihdam olanakları oluşturmak için arsa talebinde bulunan yatırımcıların taleplerinin değerlendirildiği toplantının ardından bir açıklama yapan Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Memet Aslan, “Kurul tarafında yatırım talepleri makul bulunan başvuru sahiplerine yatırımın hacmine ve kapasitelerine göre çeşitli büyüklüklerde arsa tahsisleri tapıldı. Yatırım yapmak için arsa talebinde bulunan her girişimcinin talebi objektif, şeffaf ve adil bir değerlendirme sonucu tahsis karar bağlanır. Talep değerlendirmeleri hiçbir zaman kişisel ve subjektif ölçütlerle değerlendirilmez. Tamamen gerçek yatırımcı kriterleri baz alınarak ilin, bölgenin ve ülkenin üretimine ve istihdamına vereceği katkı hesaplanarak tahsis yapılır. Her zaman ölçü katma değeri yüksek, teknolojik, ihracatı, yerli ve milli üretimleri hedef alan yatırımlar önceliğimizdir. İlimizde ve bölgemizde olmayan yatırımlara yönelik gelen talepler öncelikli değerlendirilir. İlimizin ve ülkemizin büyümesine ve kalkınmasına katkı sunmak için yatırım yapmak isteyen gerçek yatırımcılara çağrı yapıldı. Buyurun gelin bölgenin ve ülkenin; ticaretiyle, turizmiyle, tarımı ve hayvancılığıyla, tarihi ve doğa güzellikleriyle, güneşi ve suyu ile genç nüfusu ve kaliteli insan kaynağı ile jeopolitik ve jeostratejik konumuyla en güzel ve stratejik iline yatırım yapmaya davet ediyoruz. İlimizdeki kamu ve sivil tüm kurum ve kuruluşlarımızla her zaman yanınızda olacağız vurgusu yapıldı. Heyet Başkanı Valimiz, kurulun değerli üyelerine katılımlarından ve katkılarından dolayı teşekkür ederek toplantıyı sonlandırdı” dedi.