Van OSB’de bayramlaşma programı

Van Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Yönetim Kurulu Başkanı Memet Aslan’ın katılımıyla bayramlaşma programı düzenlendi.

9 günlük tatilin ardında yapılan bayramlaşma programında konuşan Memet Aslan, bayramların; kardeşlik hukukunun öne çıktığı, birlik ve beraberlik ruhunun canlandığı zamanlar olduğunu söyledi. Aslan, “Ramazan ayının maneviyatını yaşayan, esenliğini, insanlığı mutluluğa erdiren manevi atmosferini nefislerinde, ailelerinde ve toplumlarında yaşamış ve yaşatmış, sevinçleri ve üzüntülerini birlikte paylaşmış, sofralarını ve gönüllerini muhtaçlara açmış, Ramazan ayını sadece dini değil, sosyal ve kültürel hayatları için de canlı bir dönem haline getirmişlerdir. Fert ve toplum olarak merhamete, sevgi ve saygıya ve birbirimizi anlamaya muhtaç olduğumuz günümüzde, Ramazan ayının insanların yalnız kendi dünyalarında, kendi hanelerinde, kendi sofralarında yaşadıkları bir neşe olarak kalmaması; güzelliklerin yoksullarla, yetimlerle, kimsesizlerle ve yüreği yaralı insanlarla paylaşıldığı bir ay olması için bu maneviyatı bütün benliğimizle yaşamalıyız. Bu mübarek ayın bitimiyle eda ettiğimiz Ramazan Bayramı’nı da aynı manevi duygularla birlik, beraberlik ve kardeşlik hukuku içerisinde yaşayarak geçirmek, İslam aleminin temel felsefesi olmalıdır. Bu duygularla Ramazan Bayramı’nın bütün insanlığa barış, huzur ve esenlik getirmesini Cenab-ı Allah’tan niyaz ediyorum” dedi.