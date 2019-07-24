Van OSB Başkanı Aslan’dan ‘24 Temmuz gazeteciler ve basın bayramı’ mesajı

Van Organize Sanayi Bölgesi (Van OSB) Yönetim Kurulu Başkanı Memet Aslan, 24 Temmuz gazeteciler ve basın bayramı’ dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Başkan Aslan mesajında, “Çağdaş ve demokratik hayatın vazgeçilmez unsurlarından biri olan basın, kamuoyunu doğru ve tarafsız bir şekilde bilgilendirerek toplumun aydınlanmasına önemli bir katkı sunar. İlkeli, etik, hak ve adaletten yana, kişi hak ve özgürlüklerine saygılı, basın meslek ilkelerine bağlı bir anlayışla mesleklerini icra etmeleri temel anlayış olmalıdır. Kamu ve toplum menfaatini ilke edinen basın ve yayın çalışanlarımızın, şehrimizin ve ülkemizin sosyal, kültürel ve ekonomik alandaki gelişmesinde ve kalkınmasında büyük pay sahibi olur. Basın millettin müşterek sesidir. Sesi çıkmayanların sesi, mazlum ve mağdurun avukatıdır. İlkeli ve tarafsız basın ve basın mensubu toplumun sağlıklı ve sıhhatli bir şekilde karar vermesinde büyük rol oynar. Menfaati değil de doğruların peşinde koşan basın emekçileri toplumun sağduyusu ve vicdani olurlar. Bu duygu ve düşüncelerle basında fikir ve düşünceleri nedeniyle şehit düşen basın emekçilerini saygıyla anıyor, fikir işçisi tüm basın çalışanlarının, ‘24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı’nı en içten dileklerimle kutluyorum. Tüm basın emekçi kardeşlerime başarılar diliyorum” ifadelerine eyr verdi.