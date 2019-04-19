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Van Müftülüğünden hastanelerde manevi destek programı

Van İl Müftülüğü tarafından hastanelerde dini konularda moral motivasyon ile danışmanlık destek hizmeti vermeye devam ediyor.

19 Nisan 2019 Cuma 14:11
Van Müftülüğünden hastanelerde manevi destek programı

Van İl Müftülüğü tarafından hastanelerde dini konularda moral motivasyon ile danışmanlık destek hizmeti vermeye devam ediyor.


Diyanet İşleri Başkanlığınca, Sağlık Bakanlığı ile işbirliği çerçevesinde Van İl Müftülüğüne bağlı manevi danışmanlar, haftanın 4 günü hastalara, hasta yakınlarına ve hastane personeline manevi ve dini konularda moral motivasyon ile danışmanlık destek hizmeti vermeye devam ediyor. Aynı zamanda hastane başhekimliğince oluşturulan ve Diyanet yayınları ile dini içerikli kitaplık, hasta yakınlarının istifadesine sunuluyor.


Ayrıca hastane çalışanları ile hasta yakınlarının istifadesine sunulmak üzere 5 ayrı yerde yapılan hizmetleri içeren panolar da oluşturuldu.

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Haber Tarihi: 19 Nisan 2019 Cuma 14:11
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