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Van merkezli terör operasyonu

Van'da usulsüz gerçekleştirilen bir ihaleden elde edilen kazancın terör örgütü PKK/KCK'nın finansmanı ve desteklenmesi için kullanıldığının belirlenmesinin ardından ihale dosyasında adı geçen kişilere yönelik 5 ilde düzenlenen operasyonda, 10 şüpheli gözaltına alındı

05 Aralık 2018 Çarşamba 12:22
Van merkezli terör operasyonu

VAN (AA) - Van merkezli 5 ilde düzenlenen terör operasyonunda 10 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, kent merkezi ve ilçelerinde meydana gelebilecek terör olaylarının önlenmesi amacıyla, terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifresine yönelik çalışmaların devam ettiği belirtildi.

Bu kapsamda Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince operasyon gerçekleştirildiği bildirilen açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"İlimizde yapılan bir ihalede, ihalenin usulsüz gerçekleştirildiği ve ihaledeki kazancın PKK/KCK terör örgütü faaliyetlerinin finansmanı, desteklenmesi amacıyla kullanıldığının tespit edilmesi üzerine ihale dosyasında adı geçen 13 kişiye yönelik Van merkezli İstanbul, İzmir, Diyarbakır ve Muş'ta yapılan eş zamanlı operasyonda 10 şüpheli yakalanarak gözaltına alınmıştır. Şüphelilerin ikamet, iş yeri ve üst aramalarında çok sayıda dijital materyal ve örgütsel doküman ele geçirilmiştir. Gözaltına alınan şüphelilerin işlemleri devam etmektedir."

Haber Tarihi: 05 Aralık 2018 Çarşamba 12:22
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