THY- Euroleague
0553 313 94 23

Van merkezli terör operasyonu

Terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı

29 Kasım 2018 Perşembe 09:47
Van merkezli terör operasyonu

Van merkezli 4 ilde düzenlenen terör operasyonunda 7 şüpheli yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik Mersin, Adana ve Siirt ile Van'ın Çatak ilçesi kırsalında "Şehit Güvenlik Korucusu Ali Ogün" operasyonu düzenlendi.

Operasyonda, terör örgütüne yardım ve yataklık yaptığı iddia edilen 7 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada 13 cep telefonu, 13 SIM kartı, hafıza kartları, harici ve taşınılabilir bellekler, bilgisayar kasası ve örgütsel doküman ele geçirildi.

Haber Tarihi: 29 Kasım 2018 Perşembe 09:47
  1. Van
  2. 7 şüpheli
  3. Adana
  4. gözaltı
  5. Mersin
  6. Siirt
  7. terör operasyonu
  8. van

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Asgari ücret maratonunda ilk toplantı 6 Aralık’ta
    1. Asgari ücret maratonunda ilk toplantı..
    2. Eşref Hamamcıoğlu, divan başkanlarının..
    3. Koca: "Şehir hastanelerini bölgenin..
    4. Resmi Gazete’de yayımlandı... 4..
    5. Ekonomi güven endeki açıklandı
    6. Emlak vergisinde son gün yarın
    7. Karadeniz'de hurma hasadı başladı
    8. Gram altın, 205 liranın altına geriledi
    9. AYSAF 60. kez kapılarını açtı
    10. Astana'da Suriye konulu 11...
    11. Kuzey Marmara Otoyolu'ndaki iş kazası
    12. Vestel Çağrı Merkezi 3. kez dünya..
    13. 6 milyon çalışan yeniden BES’leniyor
    14. Laboratuvarda mini plasentalar büyütüldü
    15. Anne adayları dikkat! Şişmanlık anne..
    16. Akaryakıta bir indirim daha geldi!
    17. Sağlık Bakanı Koca: "Şehir..
    18. Koca: "(Şehir hastaneleri) Ne Sağlık..
    19. Guterres'den G20 liderlerine çağrı
    20. ABD Büyükelçiliğinin bulunduğu caddeye..
    Anlaşma imzalandığını açıkladı! 'Hedefte Türkiye ve Rusya var'
    Anlaşma imzalandığını açıkladı! 'Hedefte Türkiye ve Rusya var'
    Bir dönem sona eriyor! Ünlü seyahat firması, konkordato ilan etti
    Bir dönem sona eriyor! Ünlü seyahat firması, konkordato ilan etti
    Tek başına Mısır'ı sallıyor!
    Tek başına Mısır'ı sallıyor!
    BAE ve S. Arabistan'ın Türkiye planı deşifre oldu
    BAE ve S. Arabistan'ın Türkiye planı deşifre oldu
    Türkiye'ye karşı küstah savaş senaryosu! Harita bile çizdiler
    Türkiye'ye karşı küstah savaş senaryosu! Harita bile çizdiler

    Günün Karikatürü

    29 Kasım 2018
    İYİ Parti kurucu üyesi Türkşen istifa etti
    İYİ Parti kurucu üyesi Türkşen istifa etti
    Bakanlık çalışanları FETÖ'den gözaltında!
    Bakanlık çalışanları FETÖ'den gözaltında!