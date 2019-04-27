Van merkezli göçmen kaçakçılığı operasyonu: 11 gözaltı Van Muradiye İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Çaldıran ilçesi ile Ağrı'da gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda göçmen kaçakçılığı yaptıkları tespit edilen 11 şüpheliyi gözaltına aldı.

Van Muradiye İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, geçen yıl 7 ayrı opersyonda 205 kaçak göçmen yakaladı. Ardından da Muradiye Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde göçmen kaçakçılarına yönelik araştırma başlattı. Son 3 ayda yoğunlaşan araştırmalar sonunda göçmen kaçakçılığı yaptıkları tespit edilen 11 şüpheli belirlendi. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 23 Nisan sabahı şüphelilere yönelik Van'ın Çaldıran ilçesi ile Ağrı'da belirlenen adreslere operasyon düzenledi. Operasyonda 11 şüpheli yakalanarak, gözaltına alındı.



Sorgularının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden biri savcılık tarafından serbest bırakılırken, mahkemeye sevk edilen 10 şüpheliden 5'i tutuklandı, 5'i ise adli kontrol şartı getirilerek salıverildi.

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