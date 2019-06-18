Van merkezli FETÖ/PDY operasyonu
5 ilde FETÖ/PDY'e yönelik operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı18 Haziran 2019 Salı 13:45
VAN (AA) - Van merkezli 5 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik düzenlenen operasyonda 6 şüpheli yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Van Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, FETÖ/PDY'nin şifreli haberleşme programı ByLock'u kullanan ve haklarında ifade/bilgi bulunan 8 şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince, Van merkezli Ankara, Balıkesir, Muş ve Bitlis'te düzenlenen eş zamanlı operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı.
Firari 2 şüphelinin yakalanması için çalışmalar ise sürüyor.
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