Van merkezli FETÖ/PDY operasyonu 5 ilde FETÖ/PDY'e yönelik operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı

VAN (AA) - Van merkezli 5 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik düzenlenen operasyonda 6 şüpheli yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Van Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, FETÖ/PDY'nin şifreli haberleşme programı ByLock'u kullanan ve haklarında ifade/bilgi bulunan 8 şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince, Van merkezli Ankara, Balıkesir, Muş ve Bitlis'te düzenlenen eş zamanlı operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı. Firari 2 şüphelinin yakalanması için çalışmalar ise sürüyor.

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