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Van merkezli FETÖ/PDY operasyonu: 13 gözaltı

Van merkezli FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü’ne yönelik düzenlenen operasyonda 13 şahıs gözaltına alındı.

25 Şubat 2019 Pazartesi 11:33
Van merkezli FETÖ/PDY operasyonu: 13 gözaltı

Van merkezli FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü’ne yönelik düzenlenen operasyonda 13 şahıs gözaltına alındı.


Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Van Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında; FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü’nün askeri mahrem yapılanması içerisinde faaliyet yürüten mahrem imamların örgüt içerisinde faaliyet yürüten askeri personel ile deşifre olmamak için kullandıkları ardışık arama ve kripto şifreleme yöntemlerinin Van’daki faaliyetlerinin deşifre edilmesi için örgüt üyesi olan 9 muvazzaf, 2 ihraç, 1 öğretmen, 1 eczacı olmak üzere toplam 13 zanlıya yönelik operasyon yapıldığı belirtildi.


Açıklamada, "Müdürlüğümüz Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerimizce; 25 Şubat 2019 günü Van merkezli Ankara, Antalya, İzmir, Manisa, Tekirdağ, Balıkesir, Eskişehir, Sakarya, Bolu ve Kahramanmaraş illerinde yapılan eş zamanlı operasyonda 13 şüpheli yakalanarak gözaltına alınmıştır. Gözaltına alınan FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü üyesi şüpheliler, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edileceklerdir” denildi.

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Haber Tarihi: 25 Şubat 2019 Pazartesi 11:33
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