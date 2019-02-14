Van merkezli 8 ilde PKK/KCK operasyonu: 16 gözaltı

VAN (AA) - Van merkezli 8 ilde terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 16 şüpheli yakalandı. Valilikten yapılan açıklamaya göre, Erciş Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında, terör örgütü PKK/KCK iş birlikçisi olduğu değerlendirilen şüphelilere yönelik Van merkezli Manisa, Bitlis, Siirt, Iğdır, Mardin, İzmir ve Ağrı'da operasyon düzenlendi. Operasyonda, 16 şüpheli gözaltına alındı.

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