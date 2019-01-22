Van merkezli 8 ilde FETÖ/PDY operasyonu
Operasyonda ardışık arama yöntemlerini kullanan 8'i muvazzaf 10 şüpheliden 7'si gözaltına alındı22 Ocak 2019 Salı 12:54
VAN (AA) - Van merkezli 8 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 7 şüpheli yakalandı.
Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, ardışık arama yöntemlerini kullanan ve Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) içerisinde, haklarında FETÖ/PDY ile irtibat ve iltisaklı olduğu gerekçesiyle beyan ve teşhis işlemi bulunan çeşitli rütbelerdeki muvazzaf 8 astsubay, ihraç edilmiş 1 yüzbaşı ve geçici olarak görevden uzaklaştırılmış 1 üsteğmen olmak üzere 10 şüpheliye yönelik operasyon düzenlendi.
Van merkezli 8 ilde güvenlik güçlerince eş zamanlı düzenlenen operasyonda 7 şüpheli gözaltına alınırken, 3 şüphelinin de yakalanmasına çalışılıyor.
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