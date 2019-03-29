Van merkezli 6 ilde terör operasyonu: 14 tutuklama Van merkezli 6 ilde PKK/KCK terör örgütüne yönelik düzenlene operasyonda gözaltına alınan 24 şüpheliden 14’ü tutuklandı.

Van merkezli 6 ilde PKK/KCK terör örgütüne yönelik düzenlene operasyonda gözaltına alınan 24 şüpheliden 14’ü tutuklandı.

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, “Çatak Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Van İl Jandarma Komutanlığınca; 26-27 Mart 2019 tarihlerinde, PKK/KCK terör örgütünün işbirlikçisi oldukları değerlendirilen şüphelilere yönelik olarak, Çatak merkezli 6 ilde Van, İstanbul, İzmir, Kırklareli, Antalya, Adana icra edilen operasyon sonucunda 24 şüpheli gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemleri tamamlanan ve adli makamlara sevk edilen 24 şüpheliden 14’ü tutuklanmış, 7’si hakkında adli kontrol kararı verilmiş, 3 şüpheli ise serbest bırakılmıştı” denildi.

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