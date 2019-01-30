Van merkezli 10 ilde FETÖ/PDY operasyonu Terör örgütünün "ardışık arama" ve "kripto şifreleme" yöntemlerinin deşifresine yönelik operasyonda 6'sı muvazzaf 10 şüpheliden 9'u gözaltına alındı

VAN (AA) - Van merkezli 10 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda, 9 şüpheli yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Van Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ/PDY'nin "ardışık arama" ve "kripto şifreleme" yöntemlerinin deşifresine yönelik soruşturma yürütüldü. Bu kapsamda Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi görevlilerince Van, İstanbul, Samsun, Sakarya, Antalya, Kayseri, Edirne, Bolu, Nevşehir ve Bitlis'te 6'sı muvazzaf 10 şüpheliye yönelik operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı, bir şüphelinin ise yakalanmasına çalışılıyor.





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