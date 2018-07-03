Van lise taban puanları 2018 Van lise yüzdelik dilimleri ve lise kontenjanları MEB e okul 

LGS yani Liselere Giriş Sınavı 2018 sınav sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte başta özel liseler olmak üzere normal liseler de taban puanları ve yüzdelik dilimleri son dakika açıkladı. İyi bir lise hayali kuran 8. Sınıf öğrencilerinin liselerin taban puanları ve yüzdelik dilimleriyle kendi puanları ve yüzdelik dilimlerini karşılaştırıp ona göre tercih yapacaktır. İşte Van lise taban puanları 2018 Van lise yüzdelik dilimleri

LGS 2018 sınav sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte Van liselerin taban puanları ve yüzdelik dilimleri son dakika açıklandı. İyi bir lise hayali kuran 8. Sınıf öğrencilerinin liselerin taban puanları ve yüzdelik dilimleriyle kendi puanları ve yüzdelik dilimlerini karşılaştırıp ona göre tercih yapacaktır. İşte Van liselerin taban puanları ve yüzdelik dilimleri MEB 3 Haziran’da yapılan Liselere Giriş Sınavı yani LGS sınav sonuçlarını sonuc.gov.tr adresi üzerinden açıkladı. 8. Sınıf öğrencilerinin girdiği LGS sınav sonuçlarına göre öğrenciler aldıkları puan ve elde ettikleri yüzdelik dilimler ile liselere tercihini yapacak. LGS sınav sonuçlarına göre öğrenciler LGS tercihlerini 2 Temmuz-13 Temmuz tarihlerinde yapılacak. LGS sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte gözler liselerin taban puanları ve yüzdelik dilimlerine çevrilmişti. Van liseler 2018 taban puanlarını ve yüzdelik dilim YEP puanlarını açıkladı. İşte Van liselerin taban puanları ve yüzdelik dilimleri. MEB'in internet sitesi eokulyd.meb.gov.tr üzerinden yapılmakta.

VAN LİSELERİ 2018 TABAN PUANLARI VE KONTENJANLARI