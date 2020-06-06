Van koronavirüs son dakika vaka sayısı kaç?

Van’ın Edremit ilçesi Eminpaşa Mahallesinde yasak olmasına rağmen bir taziye çadırı kurulmuştu. Bu taziyeye bağlı olarak corona virüsü vaka sayısı 44’e yükselirken otobüs firmasındaki şoförün ihmali nedeniyle virüs bulaşan kişi sayısı da 15 oldu.

Çaldıran ilçesinde askere gidecek olan bir kişiye yapılan koronavirüsü testi pozitif çıktı. Bunun ardından sağlık ekipleri tarafından bir çalışma yapıldı aynı aileden 9 kişinin daha testi pozitif çıktı. Valilikten tarafından yapılan açıklamanın devamında kentteki toplam koronavirüs vaka sayısının 530, tedavi görüp taburcu olan toplam hasta sayısının 460, vefat sayısının 10, tedbir amaçlı karantina altına alınan toplam sayının 73 bin, tedbir amaçlı hala karantinası devam eden kişi sayısını ise 19 bin olduğu belirtildi.