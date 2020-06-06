Van koronavirüs son dakika vaka sayısı kaç?
Koronavirüsle mücadelede normalleşme sürecine girilmesiyle birlikte onca uyarılara rağmen vatandaşlarda bir rehavet söz konusu. Günlük korona tablosunda halen bin sınırında olmamıza rağmen virüsün hiç yokmuş gibi davranılması sonucu uzmanlardan ikinci dalga uyarısı geliyor. Van’da koronada ikinci dalga ihtimali gelen son korona vakalarıyla birlikte gözler Van’da koronavirüs vaka sayısı kaç olduğu merak ediliyor. Peki Van koronavirüs vaka sayısında son durum ne?
Van’ın Edremit ilçesi Eminpaşa Mahallesinde yasak olmasına rağmen bir taziye çadırı kurulmuştu. Bu taziyeye bağlı olarak corona virüsü vaka sayısı 44’e yükselirken otobüs firmasındaki şoförün ihmali nedeniyle virüs bulaşan kişi sayısı da 15 oldu.
Çaldıran ilçesinde askere gidecek olan bir kişiye yapılan koronavirüsü testi pozitif çıktı. Bunun ardından sağlık ekipleri tarafından bir çalışma yapıldı aynı aileden 9 kişinin daha testi pozitif çıktı. Valilikten tarafından yapılan açıklamanın devamında kentteki toplam koronavirüs vaka sayısının 530, tedavi görüp taburcu olan toplam hasta sayısının 460, vefat sayısının 10, tedbir amaçlı karantina altına alınan toplam sayının 73 bin, tedbir amaçlı hala karantinası devam eden kişi sayısını ise 19 bin olduğu belirtildi.