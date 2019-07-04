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Van kedilerinin sağır olmadığı tespit edildi

Van Kedisi Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürlüğü tarafından koruma altında bulunan Van kedilerine yapılan sağırlık testi sonucunda, kedilerin yüzde 86 oranında çok iyi derecede işittiği ortaya çıktı.

04 Temmuz 2019 Perşembe 13:11
Van kedilerinin sağır olmadığı tespit edildi

Van Kedisi Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürlüğü tarafından koruma altında bulunan Van kedilerine yapılan sağırlık testi sonucunda, kedilerin yüzde 86 oranında çok iyi derecede işittiği ortaya çıktı.


Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van YYÜ) Kedi Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürlüğü tarafından son teknoloji cihazlarla Van kedileri sağırlık testinden geçirildi. 5 yıllık doktora çalışmasıyla net sonuçların alınması için anne ve babası sağır olmayan 300 kedi testten geçirildi. Merakla beklenen test sonucuna göre; başında Van kedisinin mührü olarak adlandırılan siyah beneği bulunan kedilerin sağır olmadığı ve yüzde 86 oranında çok iyi derecede işittiği ortaya çıktı. Bilimsel araştırmalara göre; dünyada 20 ırka yakın bulunan beyaz kediler arasında sağırlık oranının en düşük Van kedilerinde olduğu ortaya konuldu.


Yapılan çalışmalarla ilgili gazetecilere açıklamalarda bulunan Van YYÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli, Van kedilerinin sağırlığıyla ilgili yanlış bilinenlerin gerçek olmadığı ve tam aksine başında benek bulunan kedilerin iyi işittiğinin tespit edildiğini belirtti. Rektör Şevli, “Ben bu vesileyle Van Kedisi Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Abdullah Kaya ve ekibine çok teşekkür ediyorum. Araştırma sonuçlarımızla Van kedilerinin sağır olmadığı tespit edilmiş oldu. Bu araştırma konusu 2004 yılında Van kedisinin tescil edildiği özellikleri arasına işlenecektir” dedi.



“Van kedilerinin yüzde 86 oranında çok iyi derecede işittiği ortaya çıktı”


5 yıllık doktora çalışmalarının sonuç verdiğini ve bilinenin aksine Van kedilerinin çok iyi duyduğunu ispatladıklarının altını çizen Van Kedisi Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Abdullah Kaya ise “5 yıldır Van kedileriyle ilgili sürdürdüğümüz bir doktora çalışmamız vardı. Bizler bu tezin sonucunu merakla bekliyorduk. Yapılan araştırma sonuçlarına göre, Van kedisi bütün dünyada ve ülkemizde sağır olarak adlandırılıyordu. Ancak biz bunun böyle olmadığını biliyorduk, ama elimizde bilimsel bir veri yoktu. En son cihazlarla yapılan doktora çalışması sonucu Van kedilerinde sağırlık oranının totalde yüzde 14.33 olduğu, mavi gözlü kedilerinin bu sağırlığa meyillinin daha fazla olduğu, başında Van kedisinin mührü olarak adlandırılan siyah benekli kedilerde sağırlığının olmadığı ve Van kedilerinin yüzde 86 oranında çok iyi derecede işittiği ortaya çıktı” diye konuştu.



“Sağırlık oranının en düşük Van kedilerinde olduğu ortaya çıktı”


Dünyadaki 20 ırka yakın beyaz kedilerle ilgili sağırlık oranının en düşük Van kedilerinde olduğunu ortaya koyduklarına dikkat çeken Kaya, sözlerini şöyle sürdürdü:


“Bu yanlış algının bundan sonra düzeleceğine inanıyoruz. Sonuçlarımız bu yöndedir. Van kedilerinin 0 desibelde dahi ki bu hışırtının çok altında bir desibel olarak adlandırılıyor, yüzde 63 oranında duyduğu ortaya çıktı. En ufak bir sesi dahi duyabilen bir kedinin sağır olarak adlandırılması talihsizlikti. Bizler de bunun böyle olmadığını ispatlamış olduk.”


Doğu ve Güneydoğu bölgelerinde hayvanlarda en son teknolojiyle sağırlık testi yapan tek merkez olduklarını ifade eden Prof. Dr. Kaya, bundan sonra damızlık olarak kullanılacak hayvanlarda tek taraflı sağırlık olsa dahi damızlık olarak kullanmayacaklarını, bu sayede sağırlık oranının ciddi şekilde düşeceğini kaydetti.

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Haber Tarihi: 04 Temmuz 2019 Perşembe 13:11
  1. bilim

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