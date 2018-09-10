Bekir Kaya kimdir? Van eski Büyükşehir Belediye Başkanı Bekir Kaya ne kadar ceza aldı?

KCK davasında son dakika gelişmesi yaşandı. Van'daki KCK ana davasında, Van eski Büyükşehir Belediye Başkanı Bekir Kaya "Terör örgütü üyesi olmak" suçundan 6 yıl 3 ay ile 8 yıl 9 ay arasında hapis cezasına çarptırıldı.

Van'da 7 Haziran 2012'de terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda eski Büyükşehir Belediye Başkanı Bekir Kaya'nın da aralarında bulunduğu 13 kişi gözaltına alınmış, haklarında "terör örgütüne üye olmak" suçlamasıyla dava açılmıştı. Mahkeme heyeti o davada kararını verdi. Yargıtay 16. Ceza Dairesi'nin "bozma" kararı ile yeniden görülmeye başlanan Van'daki KCK ana davasında, eski Van Büyükşehir Belediye Başkanı Bekir Kaya'nın da aralarında bulunduğu 13 sanık, "Terör örgütü üyesi olmak" suçundan 6 yıl 3 ay ile 8 yıl 9 ay arasında hapis cezasına çarptırıldı.

Avukatlar, müvekkillerine yönelik suçlamaları reddederek, beraatlerine karar verilmesini talep etti. Mahkeme heyeti, "terör örgütü PKK/KCK'ya üye olmak" suçundan eski Van Büyükşehir Belediye Başkanı Kaya, Cüneyt Caniş, Nezahat Ergüneş, Halis Çakır, Metin Adugit, Mihriban Şah, Murat Durmaz ile Veli Avcı'yı 8 yıl 9'ar ay, İhsan Güler, Abdulkerim Sayan, Mehmet Şirin Yıldız ve Derviş Polat'ı 7 yıl 6'şar ay, Hecer Sarihan'ı da 6 yıl 3 ay hapisle cezalandırdı. Sanıklardan Kaya'nın hükmen tutuklanmasına karar veren heyet, diğerleri hakkında da yakalama kararı çıkardı.