Van Kapıköy Gümrük Kapısı Hizmete Girdi

Ticaret Bakanlığıile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) işbirliğinde Gümrük Turizm İşletmeleri Ticaret A.Ş (GTİ)tarafından Yap-İşlet-Devret modeli ile yapımı tamamlanan Van Kapıköy Gümrük Kapısı, Ticaret Bakanı Ruhsal Pekcan’ın da katıldığı törenle hizmete girdi.

Yaklaşık 63 bin metrekarelik alanda inşa edilen ve Türkiye’nin en modern gümrük kapılarından biri olarak kabul görülen KapıköyGümrük Kapısı, İran ile ticaretin daha da geliştirilmesi amacıyla yeniden modernize edilerekhizmete girdi.

Van Kapıköy Gümrük Kapısının kurdele kesme törenine, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan , Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Yönetim Kurulu Başkanı Rifat Hisarcıkloğlu, Van Valisi Mehmet Emin Bilmez, Erzurum Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Oral, Van Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Naif Süer, Van Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Vekili Faruk Biner ile Bölge Oda Borsa Yönetim Kurulu Başkanları ile çok sayıda davetli katıldı.

Türkiye Odalar veBorsalarBirliği (TOBB) Başkanı M. RifatHisarcıklıoğlu, Sarp Gümrük Kapısı Açılış Töreni’ndeyaptığı konuşmada, “Bir yerde ticaret varsa para vardır. Para varsa da zenginlik vardır. Bizim hayalimiz de ticaretin rotasını yeniden bu coğrafyayaçevirmekti.Bizbuhayalin peşinden koştuk” diyerek, Kapıköy Sınır Kapısını yenilemek suretiyle bu hayali gerçeğe çevirmeye bir adım daha yaklaştıklarını söyledi.

Başkan Hisarcıklıoğlu: Modernize edilen sınır kapıları sayesinde geçiş hacimleri 4 kat arttı

TOBB olarak hep bu vizyonla hareket ettiklerini belirten Hisarcıklıoğlu, “Hükümetimizin olumlu yaklaşımıveonayıyladünyadabir ilki gerçekleştirdik. Kara gümrük kapılarını yap-işlet-devret modeliyle modernize etmeyebaşladık. Bunu yaparken de devlete tek bir kuruş maliyet yüklemedik. Tersine daha etkin ve hacimli çalışan kapılar sayesinde, devletin vergi gelirleri katlanarak arttı” ifadelerini kullandı.

10 sınır kapısını yenilediklerini anımsatan Hisarcıklıoğlu, modernize ettikleri kapılarda, bekleme sürelerinin yarı yarıya düştüğünü, geçiş hacminin de 4 kat arttığını söyledi.

Ticaret Bakanı Pekcan: Dış ticaret için önemli bir hizmeti devreye sokuyoruz

Yeni Dünya düzeninde var olmak, daha güçlü ekonomilere, yüksek gelirli ülkeler ligine yükselmek ve refahı toplumun her kesimine yaymanın gelecek kuşaklara daha güçlü ve parlak ülke bırakılmasını sağlayacağını vurgulayan Pekcan, "Bunun yolu ticaretten geçiyor. Refahın ve zenginliğin kapısı, gümrük kapılarıdır. Ticaret ise bunun anahtarı. Burada yaptığımız çalışmalar, ticaretin kolaylaştırılması, geliştirilmesi, gümrük kapılarının modernize olup dijitalleşmesi, şeffaflaşması ve etkinleştirilmesine hizmet etmektedir." dedi.

Pekcan, Bakanlık olarak reform çalışmalarında ticaret yapanların taleplerini ve ihtiyaçlarını ön planda tuttuklarının altını çizerek, şu değerlendirmede bulundu: "Sürekli istişare ediyor, görüş ve önerileri değerlendiriyoruz. Ticaretin önündeki engelleri kaldırmak için el birliğiyle çalışıyoruz. Ne iş yaparsak yapalım, ister işçi, ister usta, ister işveren, ister ihracatçı, ne olduğumuz değil, ne yaptığımız ve nasıl yaptığımız önemli. Dolayısıyla yaptığımız işi en iyi şekilde yapmak için hepimiz var gücümüzle çalıştık, çalışıyoruz ve çalışacağız." şeklinde konuştu.