Van Kalesi’nin güneyinde ot yangını Van Kalesi güneyinde bulunan boş alanda kimliği belirsiz kişi yada kişiler tarafından çıkartılan çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Van Kalesi güneyinde bulunan boş alanda kimliği belirsiz kişi yada kişiler tarafından çıkartılan çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Van Kalesi güneyindeki otluk alan kimliği belirsiz kişiler tarafından ateşe verildi. Boş alanda bulunan otların tutuşması çevredekileri tedirgin etti. Çevredekiler tarafından haber verilmesi üzerine olay yerine Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı

ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yangına su ve küreklerle müdahale ederek söndürüldü.

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