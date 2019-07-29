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Van Kahvaltı Konağı’na yoğun ilgi

Van Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü ile Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) tarafından UNESCO İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası Listesi’ne alınması için çalışma başlatılan Van kahvaltısına yoğun ilgi gösteriliyor.

29 Temmuz 2019 Pazartesi 15:50
Van Kahvaltı Konağı’na yoğun ilgi

Van Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü ile Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) tarafından UNESCO İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası Listesi’ne alınması için çalışma başlatılan Van kahvaltısına yoğun ilgi gösteriliyor.


Van’a gelen yerli ve yabancı turistlerin özellikle uğrak yerlerinden biri olan Van kahvaltısı, kentin tanıtımına da katkı sağlıyor. Yerli ve yabancıların en çok merak ettiği konuların başında Van kahvaltısı olduğunu ifade eden Van Kahvaltı Konağı işletme sahibi Ahmet Cintan, bu ilginin memnuniyet verici olduğunu söyledi. Van kahvaltısının UNESCO’ya alınması için çalışma başlatan Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü ile Van Yüzüncü Yıl Üniversitesine (YYÜ) teşekkür eden Cintan, “1996’dan bu yana sektörde emek veren birisiyim. Bugüne kadar 250’den fazla fuara katılarak gerek kahvaltımızı gerekse ilimizi en güzel şekilde tanıtmaya çalıştık. İnşallah bu girişimler neticesinde kahvaltımız UNESCO’ya alınacaktır. Ben bu anlamda hem Kültür ve Turizm İl Müdürlüğüne hem de YYÜ’ye teşekkür ediyorum” dedi.


Edremit’teki Van Kahvaltı Konağı Salonu, merkezde ise Damak Kahvaltı Solunu ile hizmet verdiklerini dile getiren Cintan, “İki işletmemizde yaklaşık 40 kişinin istihdamını sağlamakla birlikte kent ekonomisine katkı sağlamaya çalışıyoruz. Amacımız halkımız başta olmak üzere ilimize gelen yerli ve yabancı turistlere hizmetin en iyisini sunmaktır. İnanıyorum ki bunu da başarılı bir şekilde yapıyoruz. Çünkü gelen misafirlerimizin buradan memnun ayrılması bunun bir göstergesidir” ifadelerini kullandı.


Özellikle yerli turistlerin kahvaltı salonuna olan ilgisinin memnuniyet verici olduğunu da belirten Cintan, “Misafirlerimiz burada tamamıyla organik çeşitlerden oluşan kahvaltımızı, Van Gölü’nün eşsiz güzelliği eşliğinde yapma fırsatı buluyor. Bu da onları ziyadesiyle memnun ediyor” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 29 Temmuz 2019 Pazartesi 15:50
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