Van İl Müftüsü Keskin göreve başladı
Van İl Müftüsü Nimetullah Arvas’ın emekli olmasının ardından yerine atanan Ömer Keskin göreve başladı.11 Temmuz 2019 Perşembe 16:48
Van İl Müftüsü Nimetullah Arvas’ın emekli olmasının ardından yerine atanan Ömer Keskin göreve başladı.
27 Haziran 2019 Perşembe günü Resmi Gazetede yayımlanan kararla Van İl Müftülüğüne atanan Ömer Keskin, görevine başladı. Görevine başlaması münasebetiyle tebrikleri kabul eden Ömer Keskin, personeliyle birlikte Van’a yapacağı tüm hizmetlerin hayırlara vesile olmasını diledi.
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