Van İl Jandarma Komutanlığı 87 kaçak şahıs yakaladı

Çaldıran İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Osmanlı Mahallesi’nde şüpheli şahıslara ait evde ve eklentilerinde arama yapıldı. Aramada, 32 yabancı uyruklu şahıs yakalanırken, olayla ilgili olarak 2 organizatör ise gözaltına alındı.

Çaldıran ilçesinde devam eden çalışmalar sonucunda da 48 kaçak şahıs daha yakalandı. Başkale ilçesinde de 7 yabancı uyruklu olmak üzere toplam 87 yabancı uyruklu kaçak şahıs yakalandı.

Olaylarla ilgili olarak 3 organizatör yakalanarak gözaltına alınırken, yabancı uyruklu kaçak şahıslar ise ülkelerine geri gönderilmek üzere Van Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.