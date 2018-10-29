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Van Hoojdonk kimdir? Van Hoojdonk Fenerbahçe'ye mi geliyor?

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, takımın başına geldiği günden beri iyi bir performans sergileyemeyenPhillip Cocuile yollarını ayırdı. Fenerbahe Cocu’dan boşalan koltuk için yeni teknik direktör arayışlarına girdi. Fenerbahçe’nin yeni hoca aradığı bu günde Van Hoojdonk'un Türkiye’ye gelmesi gözleri Fenerbahçe’ye ve Van Hoojdonk'a çevirdi. Peki Van Hoojdonk kimdir? Van Hoojdonk nerede oynadı? Van Hoojdonk nereli ve kaç yaşında?

29 Ekim 2018 Pazartesi 15:46
Van Hoojdonk kimdir? Van Hoojdonk Fenerbahçe'ye mi geliyor?

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, takımın başına geldiği günden beri iyi bir performans sergileyemeyen  Phillip Cocu  ile yollarını ayırdı. Fenerbahe Cocu’dan boşalan koltuk için yeni teknik direktör arayışlarına girdi. Fenerbahçe’nin yeni hoca aradığı bu günde Van Hoojdonk'un Türkiye’ye gelmesi gözleri Fenerbahçe’ye ve Van Hoojdonk'a çevirdi. Peki Van Hoojdonk kimdir? Van Hoojdonk nerede oynadı? Van Hoojdonk nereli ve kaç yaşında?

Petrus Ferdinandus Johannes (Pierre) van Hooijdonk, 29 Kasım 1969, Fas asıllı Hollandalı futbolcudur. Profesyonel futbol yaşamına Roosendaal'da başladı. NAC Breda'da oynadıktan sonra Celtic'e transfer oldu. İskoç liginde 69 maçta 44 gol attı. Sezon sonunda Vitesse'ye transfer oldu.2003 yılında Hollanda'nın Feyenoord takımından ayrılarak Fenerbahçe'ye gelen oyuncu, ilk şampiyonluğunu 2003-2004 futbol sezonu sonunda bu takımda yaşadı. Pierre Paulus Wielaartus van Hooijdonk aynı sezon 24 gol atarken, 10 gol pasına da imzasını koydu ve 5 topu çizgiden çıkardı. Fenerbahçe'nin en sevilen oyuncusu olmuştur

Fenerbahçe'den ayrılarak NAC Breda takımına transfer olmuş ve burada da teknik heyet ile yaşadığı problemler nedeniyle devre arasında takımdan ayrılıp eski takımı Feyenoord'a dönmüştür. 2007'de futbolu bıraktı. Futboldan kopamamış ve 2009 yılında doğduğu yerin amatör takımı olan Steenbergen 4 takımında forma giymeye başlamıştır.Muhteşem bir dönüş yaptığı söylentiler arasındadır.Antrenörü Jean-Paul De Groot kendisinin takıma çok büyük katkıları olduğunu ve seyircilerin Hooijdonk için geldiğini belirtmiş bu yüzden de onu asla yedek bırakamayacağını söylemiştir. Ayrıca bu futbolcu Hollanda millî futbol takımında oynadığı 46 maçta 14 gol attı.

2008 yılında van Hooijdonk, dolandırıcıların kurbanı oldu ve kendisinin var olmayan bir Çin tekstil şirketine yatırım yaptığı için 2.000.000 £ kaybettiğini bildirdi. Hollanda polisi, daha sonra aldatmacanın 'milyonlarca avro' değerinde olduğunu açıkladı.

Van Hoojdonk'un başarıları

2003-2004 Türkiye - Süper Lig Şampiyonluğu

2003-2004 Türkiye - Süper Lig Gol Krallığı ikincisi

2004-2005 Türkiye - Süper Lig Şampiyonluğu

2004 Avrupa Futbol Şampiyonası, Hollanda

2002 Avrupa UEFA Şampiyonu, Feyenoord

2000 Avrupa Kupası Hollanda Yarı Final

1998 FIFA Dünya Kupası Dördüncüsü - Hollanda

Haber Tarihi: 29 Ekim 2018 Pazartesi 15:46
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