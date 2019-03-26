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Van-Hakkari kara yoluna düşen çığ temizlendi

Güzeldere Geçidi'nde iki noktada düşen çığ temizlenerek yol ulaşıma açıldı- Van'da 92, Hakkari'de 59, Bitlis'te 30 ve Muş'ta 10 yerleşim yerine olumsuz hava şartları nedeniyle ulaşım sağlanamıyor

26 Mart 2019 Salı 10:16
Van-Hakkari kara yoluna düşen çığ temizlendi

VAN (AA) - Van-Hakkari kara yolunun Güzeldere Geçidi'nde iki noktada düşen çığ temizlenerek, yol trafiğe açıldı.

Karayolları 11. Bölge Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, iki noktada düşen çığ, karla mücadele ekiplerince temizlendi.

Gece tipi nedeniyle ağır tonajlı araçların geçişine izin verilmeyen bölgede, sabah saatlerinde sürdürülen genişletme ve tuzlama çalışmalarının ardından yol tamamen trafiğe açıldı.

Van-Bahçesaray kara yolunda da yol genişletme çalışmaları sürdürülüyor.

Van Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, il genelinde kar nedeniyle 92 mahalleye ulaşım sağlanamadığı, ekiplerin yol açma çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi.

- Hakkari, Bitlis, Muş

Hakkari'de olumsuz hava şartları nedeniyle 59 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor.

Valilikten alınan bilgiye göre, kar nedeniyle il merkezinde 1 köy ve 10 mezra ile Yüksekova ilçesinde 14 köy ve 34 mezranın yolu ulaşıma kapandı.

İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri, yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Bitlis'te 30, Muş'ta da 10 yerleşim yerinin kar nedeniyle ulaşıma kapandığı, ekiplerin bu yolları açmaya çalıştığı bildirildi.

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Haber Tarihi: 26 Mart 2019 Salı 10:16
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