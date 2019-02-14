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Van Gönüllüleri Platformu’ndan ‘yeşil alan’ açıklaması

Van Gölü Aktivistleri Derneği öncülüğünde bir araya gelen Van Gönüllüleri Platformu, eski devlet hastanesi yerinin yeşil alan olması için bir basın açıklaması yaptı.

14 Şubat 2019 Perşembe 16:37
Van Gönüllüleri Platformu’ndan ‘yeşil alan’ açıklaması

Van Gölü Aktivistleri Derneği öncülüğünde bir araya gelen Van Gönüllüleri Platformu, eski devlet hastanesi yerinin yeşil alan olması için bir basın açıklaması yaptı.


Van Gölü Aktivistleri Derneği öncülüğünde eski devlet hastanesi arazisinin yeşil alana dönüştürülmesi amacıyla bir araya gelen ve aralarında aktivist, sivil toplum kuruluşlarının da bulunduğu grup, Van Ticaret ve Sanayi Odası (Van TSO) toplantı salonunda açıklama yaptı. Eski devlet hastanesi ve Van’daki yeşil alanlara vurgu yapılan toplantıda, yarın Van’a gelecek olan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’a da seslenen gönüllüler, Van’ın yeşil alanlarının az olduğu vurgusu yaptı.


Toplantıda bir konuşma yapan Van Gölü Aktivistleri Derneği Başkanı Erdoğan Özel, “Bakanımıza açık çağrımızdır. Van’da yeşil alan sorunu var. Lütfen bu sesimize kulak versinler. Van’da sadece eski devlet hastanesi yeri değil, Ordu Evi yeri ve daha birçok alanın bu şekilde yeşil alan olması talebinde bulunuyoruz” dedi.


Yaklaşık 13 STK, 5 basın mensubu ve 7 gönüllü olmak üzere toplam 25 kişilik bir bileşen olarak yeşil alan çağrısı yaptıklarını dile getiren Özel,“Van, yeşil alan konusunda oldukça az bir miktara sahip. Gelişmiş bir şehirde kişi başına 10 metrekare yeşil alan düşerken, Van’da 1,7 metrekarelik bir yeşil alan düşüyor. Biz burada bunu nasıl artırabiliriz, bunun için bir araya geldik. Bu kapsamda 5 haftadır toplanıyoruz. Eski devlet hastanesi yerinin satılmaması için bir araya geldik ve bu anlamda ciddi destekler aldık” diye konuştu.



“Sadece satıştan çıkarılması yeterli değil”


Arazinin satıştan çıkarıldığına dikkat çeken Erdoğan, konuşmasını şöyle sürdürdü:


“Arazi; oluşturulan oluşum ve baskılar sonucunda satıştan çıkarıldı. Ancak sadece satıştan çıkarılması yeterli değil. Buranın yeşil alan tahsisi gerekiyor. Yeşil alan olarak tescillenmesi gerekiyor. Bu konuda da bu iş Van Büyükşehir Belediyesine düşüyor. Buradaki sivil oluşumda biz şöyle bir karar aldık. Hep birlikte biz belediyeye başvuralım ve belediye de bu alanı yeşil alana çevirsin gibi bir karar aldık.”


Toplantıya katılan Van Şoförler Odası Başkanı Emin Tuğrul da, oluşama destek verdiklerini söyleyerek, “Eski devlet hastanesi yeri yetmez. Van’da çok sayıda bunun gibi alanlar var. Van’ın artık nefes alması gerekiyor. Van’ın yeşil alanlara, parklara ve bahçelere ihtiyacı var. Ben Van doğumluyum ve yıllardır Van’da yaşıyoruz. Van’ın geçmişi ile şimdi ki hali arasında çok büyük farklar var. Korkunç derece betonlaşma var. Bizim çocuklarımız artık resmen yarı açık cezaevinde yaşıyorlar gibi bir hale büründü. Bu yüzden sizin bu talebinizi destekliyoruz. Ayrıca Van’da buna benzer alanların yeşil alan olması için mücadelenize destek veriyoruz” şeklinde konuştu.

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Haber Tarihi: 14 Şubat 2019 Perşembe 16:37
  1. doğa

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