0553 313 94 23

Van Gölü'ne dikkat çekmek için yürüyorlar

Van TSO ile Van Gölü Aktivistleri Derneği üyeleri, gölde yaşanan kirliliğe dikkat çekmek amacıyla başlattıkları yürüyüş kapsamında Bitlis'in Tatvan ilçesine ulaştı- Van TSO Başkanı Necdet Takva:- "Bir dünya değeri olan, Türkiye'nin en büyük sodalı gölünün hayatımızın ayrılmaz bir parçası olduğuna ilişkin vurguyu, hızlı ve güçlü bir şekilde ifade etmeyi hedefliyoruz"

18 Temmuz 2019 Perşembe 21:09
Van Gölü'ne dikkat çekmek için yürüyorlar

BİTLİS (AA) - Van Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) ile Vangölü Aktivistleri Derneği üyeleri, Van Gölü'ndeki kirliliğe dikkati çekmek için başlattıkları yürüyüşün 3. etabında Bitlis'in Tatvan ilçesine ulaştı.

Van Gölü konusunda duyarlılık oluşturmak amacıyla "Van Gölü için bir adım da sen at" kampanyası başlatan Van TSO ile dernek üyelerinin, göl çevresindeki yürüyüşü devam ediyor.

İpekyolu ilçesindeki Kurtuluş Parkı'ndan 7 Temmuz'da yola çıkan aktivistler, Van TSO üyeleri ve iş insanlarından oluşan grup, Gevaş ve Kuskunkıran etaplarının ardından Tatvan'a vardı.

Bitlis-Tatvan yol ayrımında sivil toplum kuruluşu temsilcileri tarafından karşılanan gruptakiler, ilçeye kadar birlikte yürüdü.

Van TSO Başkanı Necdet Takva, yaptığı açıklamada, farkındalık oluşturmak amacıyla etkinlik başlattıklarını belirtti.

Van Gölü Koruma Kanunu'nun kısa sürede TBMM'de yasalaşmasını beklediklerini dile getiren Takva, şöyle devam etti:

"Bir dünya değeri olan, Türkiye'nin en büyük sodalı gölünün hayatımızın ayrılmaz bir parçası olduğuna ilişkin vurguyu, hızlı ve güçlü bir şekilde ifade etmeyi hedefliyoruz. Bu etkinlik 430 kilometrelik Van Gölü çevresinin tamamını yürümek üzerine kurgulandı. Van TSO yönetim kurulu üyelerimiz, meclis başkanımızla eşlik ettik. Yaklaşık 20 kilometrelik yürüyüşün ardından burada çok güzel bir şekilde karşılandık. Bu bizim için onur verici. Umuyor ve diliyorum ki politikacılarımız ve özellikle havzadaki yerel yöneticiler bu sesi duyar ve etkinliğe ortak bir nefes olurlar. Bu doğal güzelliği koruma adına bir adım atarlar."

Van TSO Başkan Yardımcısı Fevzi Çeliktaş da amaçlarının dünyanın en büyük değerlerinden biri olan bin 700 rakımlı Van Gölü'nü korumak ve gelecek nesillere aktarmak olduğunu vurguladı.

Etkinlik sayesinde Van Gölü konusunda duyarlılığın artacağına inandığını ifade eden Çeliktaş, 430 kilometrelik parkuru tamamladıktan sonra başka organizasyonlar da yapacaklarını dile getirdi.

Van Gölü Aktivistleri Derneği Başkanı Erdoğan Özel ise bugün yoğun bir katılımla Van Gölü'ne dikkat çekmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

Bugünkü etapla 140 kilometrelik kısmı tamamladıkları bilgisini paylaşan Özel, "Destek sunan herkese teşekkür ediyorum. Van Gölü çevresi yürüyüşümüz önümüzdeki günlerde Tatvan'dan başlayarak Van'a kadar devam edecek." dedi.

Tatvan Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Rıdvan Kökel, Van Gölü'nün temiz kalması için herkese görev düştüğünü söyledi.

Etkinliğe, Turizm ve Tanıtma Platformu (TUTAP) Bitlis İl Temsilciliği, Tatvan Esnaf ve Sanatkarlar Odası, Tatvan Şoförler ve Otomobilciler Odası, Bitlis Otelciler ve Turizmciler Derneği, Tatvan Özgür-Der ve gönüllüler destek verdi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 18 Temmuz 2019 Perşembe 21:09
  1. Bitlis
  2. Tatvan
  3. Van Gölü
  4. Van Gölü Aktivistleri
  5. Van TSO Başkanı Necdet Takva
  6. Yürüyüş

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    TFF 1. Lig’de 2019-2020 sezonu fikstürü çekildi
    1. TFF 1. Lig’de 2019-2020 sezonu..
    2. Futbol: TFF 1. Lig
    3. Köyceğiz’de otomobil ile motosiklet..
    4. Mısır'da Roma dönemine ait antik kent..
    5. Hatay’da trafik kazası: 1 ölü, 8 yaralı
    6. Akar: "ABD’nin ilişkilerimize zarar..
    7. Rus milyarderin mega yatı Kuşadası'nda
    8. Isparta'da sunta yüklü tır devrildi: 1..
    9. Akar: "Erbil’deki alçak saldırıyı..
    10. Akar: "Türkiye’nin tek taraflı ve adil..
    11. Diş taşından kurtulmanın 2 etkili yolu
    12. Okan Kocuk: "Bu benim ilk Galatasaray..
    13. Yeni Malatyaspor’un rakibi NK Olimpija..
    14. Kana Biyik, Gazişehir Gaziantep’te
    15. Yeni Malatyaspor'un rakibi Olimpija oldu
    16. Milli Savunma Bakanı Akar: "F-35..
    17. Cezayir geçici Cumhurbaşkanı, Sisi..
    18. HDP'li başkan tutuklandı!
    19. İBB Başkanı İmamoğlu, 15 Temmuz..
    20. Galatasaray yeni kalecisini resmen..
    21. Yeni Malatyaspor’un, UEFA Avrupa Ligi..
    22. Van Gölü'ne dikkat çekmek için..
    23. TFF Süper Kupa'nın organizasyon..
    24. Yeni Malatyaspor'un UEFA'daki rakibi..
    25. Tyler Boyd, Beşiktaş’a ilk..
    26. Mısır kutsal topraklara ilk kez kadın..
    27. Kuşadası’nda uyuşturucu operasyonu: 1..
    28. 8 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan..
    29. Davutlar’daki silahlı saldırıyla..
    30. Isparta’da sunta yüklü tır devrildi: 1..
    Ali Babacan'ın nerede olduğu ortaya çıktı!
    Ali Babacan'ın nerede olduğu ortaya çıktı!
    Fehmi Koru Batı ağzıyla konuştu: Endişeli ve kaygılıyım
    Fehmi Koru Batı ağzıyla konuştu: Endişeli ve kaygılıyım
    Türkiye'den kritik Doğu Akdeniz hamlesi! 3 ülke güçlerini birleştiriyor
    Türkiye'den kritik Doğu Akdeniz hamlesi! 3 ülke güçlerini birleştiriyor
    Ruslar geliştirdi! Yaşlandırma programında büyük tehlike
    Ruslar geliştirdi! Yaşlandırma programında büyük tehlike
    Ömer Koç, İmamoğlu’nu ziyarete doymadı
    Ömer Koç, İmamoğlu’nu ziyarete doymadı

    Günün Karikatürü

    19 Temmuz 2019
    Davutoğlu’ndan sitem! ‘Beni neden istemiyorlar bilmiyorum’
    Davutoğlu’ndan sitem! ‘Beni neden istemiyorlar bilmiyorum’
    Rusya'dan Türkiye sürpriz uçak teklifi!
    Rusya'dan Türkiye sürpriz uçak teklifi!