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Van Gölü'nde yaptığı antrenmanlarla Avrupa şampiyonasına hazırlanıyor

Erzurum'da yapılan Türkiye Şampiyonası'nda altın madalya kazanan milli sporcu Hayrullah Denizci, 25 Ağustos'ta Macaristan'da yapılacak Gençler Avrupa Şampiyonası'nda da aynı başarıyı elde etmek istiyor- Muay Thai Milli Takım Antrenörü Sinan Ağlar'ın kontrolünde her gün Van Gölü'nde antrenman yapan Denizci, ay yıldızlı bayrağı gönderde dalgalandırmayı amaçlıyor

23 Ağustos 2019 Cuma 16:08
Van Gölü'nde yaptığı antrenmanlarla Avrupa şampiyonasına hazırlanıyor

VAN (AA) - Erzurum'da yapılan Kick Boks Türkiye Şampiyonasında birinci olarak milli takıma girmeye hak kazanan Hayrullah Denizci, 25 Ağustos'ta Macaristan'da yapılacak Gençler Avrupa Şampiyonası'nda da altın madalya için mücadele edecek.

Van'ın Erciş ilçesinde yaşayan Denizci, kariyerinin en önemli şampiyonasında hedeflediği başarıya ulaşabilmek için çalışmalarını sürdürüyor.

Muay thai ve Kick Boks Milli Takım Antrenörü Sinan Ağlar'ın kontrolünde her gün Van Gölü'nde ve kumsalda antrenman yapan Denizci, suda koşarak bacaklarını güçlendiriyor.

Denizci, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ortaokuldayken dövüş sporlarını sevdiği için kick boksa başladığını ve sürekli antrenmanlara katıldığını söyledi.

Erzurum'da yapılan şampiyonada birinci olduğunu anlatan milli sporcu Denizci, 25 Ağustos'ta Macaristan'da düzenlenecek Gençler Avrupa Şampiyonası'nda da aynı başarıyı elde etmek için çaba gösterdiğini belirtti.

Sürekli antrenman yaparak kondisyon depoladığını aktaran Denizci, şunları kaydetti:

"Ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek için elimden geleni yapacağım. Hocamla spor salonunda, Van Gölü'nde ve kumsalda sürekli çalışıyorum. Van Gölü'nde koşmak kaslarımızı güçlendiriyor. Kariyerimin en önemli maçlarına çıkacağım için heyecanlıyım ama başaracağıma inanıyorum. Spora başlaman önce arkadaş çevrem bu kadar iyi değildi. Şimdi çok iyi arkadaşlarım var. Kötü alışkanlıklardan uzak durdum. Hedefim Macaristan'da bayrağımı dalgalandırmak."

Milli Takım Antrenörü Sinan Ağlar da, ilçede yüzlerce genci sporla buluşturduğunu ve bu sayede milli takıma 30 sporcu kazandırdığını belirtti.

İlçede dünya şampiyonu sporcuların yetiştiğini ifade eden Ağlar, "Macaristan'da yapılacak şampiyona için sporcumuzu çok iyi hazırladık. Günün belli saatlerinde antrenmanlar yapıyoruz. Van Gölü'nde yaptığımız antrenmanların çok faydası oluyor. Göl suyu tuzlu ve sodalı olduğu için vücuttaki deformasyonu önlüyor. Öğrencimizin başarılı olacağına inanıyoruz. Erzurum'da Türkiye şampiyonu oldu, Macaristan'da da Avrupa şampiyonu olacağına yürekten inanıyoruz." diye konuştu.

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Haber Tarihi: 23 Ağustos 2019 Cuma 16:08
  1. Erciş
  2. Hayrullah Denizci
  3. Kick Boks
  4. şampiyona
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