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Van Gölü sahilleri Akdeniz ve Ege’yi aratmıyor

Van Gölü’ne kıyısı bulunan Bitlis’te yaz mevsimi nedeniyle sıcak havadan bunalan vatandaşlar, serinlemek için kendini Van Gölü’nün serin sularına bırakıyor.

08 Temmuz 2019 Pazartesi 11:44
Van Gölü sahilleri Akdeniz ve Ege’yi aratmıyor

Van Gölü’ne kıyısı bulunan Bitlis’te yaz mevsimi nedeniyle sıcak havadan bunalan vatandaşlar, serinlemek için kendini Van Gölü’nün serin sularına bırakıyor. Sahildeki görüntüler ise Ege ve Akdeniz’i aratmıyor.


Hava sıcaklığının gün içerisinde 30 ile 35 derecelere kadar yükseldiği Bitlis’in Tatvan, Ahlat ve Adilcevaz ilçelerinde, Van Gölü sahilleri serinlemek isteyen vatandaşların akınına uğruyor. Özellikle hafta sonlarında Akdeniz ve Ege sahillerinden farksız olan Ahlat ve Adilcevaz’ın Van Gölü sahilleri, çevre il ve ilçelerden gelen vatandaşlarla birlikte binlerce kişiyi ağırlıyor.


3 bin 713 kilometrekare yüz ölçümüne sahip Türkiye’nin en büyük gölü olan Van Gölü sahilleri, sadece sınırları bulunan Van ve Bitlis’tekileri değil, Doğu ve Güneydoğu illerinden gelen birçok kişiyi misafir ediyor. Temiz kumsalları, doğası ve temiz suyuyla Van Gölü’nün sahillerindeki yoğunluk, Akdeniz ve Ege sahillerini aratmıyor.



“Bölge halkı Ege veya Akdeniz’i değil, Van Gölü’nün tercih etsin”


Van Gölü sahiline piknik ve göle girmek için gelen vatandaşlardan Mehmet Şirin Gürcan, “Ahlat ve Adilcevaz’daki sahillerimizde Van Gölü sezonumuz açılmıştır. Van Gölü çok büyük olduğu için deniz diyoruz, denizimizde yüzme sezonumuz başladı. Bütün vatandaşlarımızı buraya, denizimize tatil yapmaya bekliyoruz. Kendi ailemiz ve çocuklarımızla geldik. Batıda bulunan hemşehrilerimize ve vatandaşlarımıza çağrım, tatil için Ege’ye veya Akdeniz’e gitmelerine gerek yok. Bölge halkı tatil için Ege veya Akdeniz’i değil, Van Gölü’nü tercih etsin. Bodrum’dan daha güzel buralar, buralara bekliyoruz. Özellikle Ahlat ve Adilcevaz’ın sahilleri çok çok güzel” dedi.



“Herkes gelip bu güzellikleri görsün”


Şerafettin Özdemir isimli vatandaş ise Van Gölü’nde serinleyerek yorgunluklarını attıklarını söyledi. Özdemir, “Bu sene çok şükür yüzme sezonunu tekrar açtık. Dışarıda çok yaşayan insanlarımız var, onlara tavsiyelerim Ege’de veya Akdeniz’de tatil yapıp denize gireceklerine gelip kendi memleketlerini kalkındırsınlar, kendi memleketlerinin bu güzelliklerini görsünler. Bizim Adilcevaz ve Ahlat sahilleri gerçekten her açıdan çok mükemmel. Yani bunu değerlendirsinler, herkesi buraya bekliyoruz” diye konuştu.


Umut Kadir Özdemir adlı çocuk ise yaz tatilinin çoğunu Van Gölü’nde yüzerek geçirdiğini belirterek, “Bugün de Van Gölü’ne yüzmeye geldik. Yüzüyoruz, eğleniyoruz, güzel vakitler geçiriyoruz. Bazen gölün altına bile girebiliyoruz, boyumuzu aşabiliyoruz. Van Gölü çok güzel ve çok temiz, herkese burayı tavsiye ediyorum” şeklinde konuştu.


Havadan drone ile görüntülenen Van Gölü sahillerindeki güzellikler ise görenleri hayran bırakıyor.

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Haber Tarihi: 08 Temmuz 2019 Pazartesi 11:44
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