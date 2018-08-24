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Van Gölü mü, Himalayalar'da karla kaplı bir göl mü? Bir kenti çıldırtan hata

Sosyal medya hesabında Van Gölü'nün uzaydan çekilmiş fotoğrafını, 'Himalayalar'da karla kaplı bir göl' diye paylaşan Uluslararası Uzay İstasyonu (ISS), yapıtığı paylaşıma gelen yoğun tepkiler üzerine bu hatasını düzeltti.

24 Ağustos 2018 Cuma 14:49
Van Gölü mü, Himalayalar'da karla kaplı bir göl mü? Bir kenti çıldırtan hata

Instagram hesabında 1 Şubat 2015 tarihinde bir NASA astronotu tarafından Van Gölü'nün uzaydan çekilmiş fotoğrafını, 'Himalayalar'da karla kaplı bir göl' diye paylaşan ISS, Düz Dünya Derneği Başkanı Doğukan Özkan'ın örgütlediği Türk sosyal medya kullanıcılarının tepkisinin ardından bu hatayı aradan geçen 3,5 yılın ardından düzeltti.

Van Gölü'nün fotoğrafına, 'Bu başlık düzeltilmiştir' ifadesi ekleyen ISS, hatayı bildiren sosyal medya kullanıcılarına da teşekkür etti. Konuya ilişkin konuşan Dernek Başkanı Özkan, uzay bilimleriyle ilgili araştırmalar yaptığını belirterek, Türkiye'de bu konuda faaliyet gösteren kurumların çalışmalarında yer almak istediğini söyledi.

Haber Tarihi: 24 Ağustos 2018 Cuma 14:49
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