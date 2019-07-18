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Van Gölü için gece gündüz yürüyorlar

Van Gölü’nde yaşanan kirliliğine dikkat çekmek amacıyla çevresindeki 430 kilometrelik güzergahta yürüyüş başlatan gönüllü aktivistler, Bitlis’in Tatvan ilçesine vardı.

18 Temmuz 2019 Perşembe 17:19
Van Gölü için gece gündüz yürüyorlar

Van Gölü’nde yaşanan kirliliğine dikkat çekmek amacıyla çevresindeki 430 kilometrelik güzergahta yürüyüş başlatan gönüllü aktivistler, Bitlis’in Tatvan ilçesine vardı.


Van Ticaret ve Sanayi Odasının katkılarıyla Van Gölü Aktivistleri Derneği tarafından Van Gölü’nde yaşanan kirliliğine dikkat çekmek amacıyla düzenlenen etkinlik devam ediyor. Yaklaşık 10 gün önce Van il merkezinden etkinliğin startını veren grup üyeleri, etap etap devam eden yürüyüşlerinin 3. etabında Tatvan ilçesine vardı. Gönüllü aktivistler, Tatvan ilçe girişinde Tatvan Ticaret ve Sanayi Odası (TATSO), Turizm ve Tanıtma Platformu (TUTAP), Tatvan Esnaf ve Sanatkarlar Odası, Tatvan Şoförler ve Otomobilciler Odası, Tatvan Özgür-Der, STK temsilcileri ve gönüllü vatandaşlar tarafından karşılandı. STK ve gönüllü vatandaşların da eşlik ettiği 3. etap yürüyüşü kapsamında ilçe girişinden ilçe sahiline kadar “Van Gölü kirlenmesin, mavi kalsın” sloganları eşliğinde yürüyüş yapıldı. İlçenin Van Gölü kıyısında devam eden yürüyüş, Tatvan ilçe sahilinde düzenlenen kahvaltı programı ile sona erdi. Yoğun bir katılımla gerçekleşen etkinlikle bir kez daha Van Gölü’nde yaşanan kirliliğine dikkat çekilmiş oldu.


Düzenlenen etkinlikle ilgili bilgi veren Vangölü Aktivistleri Derneği Başkanı Erdoğan Özel, Van TSO işbirliğiyle Van Gölü’nde yaşanan kirliliğe dikkat çekmek amacıyla "Van Gölü için sen de bir adım at" etkinliğini başlattıklarını söyledi. Dün ve bugün olmak üzere toplam 60 kilometrelik bir yol yürüdüklerini belirten Özel, “Bu etkinliğimiz Van Ticaret ve Sanayi Odası işbirliği ile yaklaşık 10 gün önce Van merkezden start almıştı. Toplam 430 kilometrelik yol güzergahını 8 ayrı etapta tamamlamayı planlamıştık. Bu kapsamda da bugün 1 ve 2. etabın ardından toplam 60 kilometre olan 3. etabı da iki günde tamamladık. Üçüncü etabımızın son 6 kilometrelik kısmını ise ilçe girişinde bizleri karşılayan heyetle birlikte yürüdük. Çok güzel bir etkinlik oldu, yoğun bir katılımla hep birlikte dikkatleri Van Gölü’ne çekmiş olduk. Van Gölü’nün koruma kanununa ihtiyacı var. İnşallah bu etkinliğimiz sayesinde de Van Gölü Koruma Kanunu da bir an önce çıkmış olur. Ben bu vesile ile gerek bizleri ilçede ağırlayan Tatvan TSO’ya ve diğer STK’larımıza ve gerekse destek sunan tüm herkese teşekkür ediyorum. İnşallah önümüzdeki hafta Tatvan – Ahlat arasını kapsayan 4. etap yürüyüşümüzü, ardından ise kalan etaplarımızı hep birlikte yürüyerek hem etkinliğimizi tamamlamış olacağız hem de tüm dikkatleri Van Gölü’ne çekmiş olacağız” diye konuştu.


Etkinliğin 3. etabına katılarak destek veren Van TSO Başkanı Necdet Takva ise, etkinliğin önemine vurgu yaptı. Van TSO olarak etkinliğe sonuna kadar destek verdiklerini ifade eden Takva, “Van TSO olarak desteklediğimiz etkinliğin bugün bizlerde 3. etabına eşlik ettik. Çünkü Van Gölü hayatımızın artık ayrılmaz bir parçasıdır. Konu gerçekten çok önemli bir konu, Van Gölü bizler için dünya değeri bir varlık. Bu yüzden bizlerin de bunun kıymetini bilmemiz gerekiyor. Bu manada da üzerimize ne düşerse sonuna kadar yapmaya hazırız ve inşallah yapacağız. Ben bu vesile ile Tatvan’da meseleye gösterilen duyarlılık ve misafirperverlikten ötürü teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.


Tatvan TSO olarak grup üyelerini Tatvan’da misafir etmekten duydukları memnuniyeti dile getiren Tatvan TSO Meclis Başkanı Rıdvan Kökel de, Van Gölü’ne dikkat çekmek amacıyla düzenlenen etkinliğe destek sunan herkese teşekkürlerini iletti. Tatvan TSO olarak ilçedeki STK ve gönüllü vatandaşlarla birlikte etkinliğe tam destek verdiklerini dile getiren Kökel, “Bizlerde ‘Van Gölü kirlenmesin, mavi kalsın’ diyor ve etkinliğe katkı sunan herkese teşekkür ediyoruz. İnşallah bu etkinlikle birlikte bundan sonra hep birlikte el ele vererek daha temiz ve daha mavi bir Van Gölü için hep birlikte çalışacağız” ifadelerini kullandı.


Turizm ve Tanıtma Platformu (TUTAP) Bitlis İl Temsilcisi Cengiz Şahin de, TUTAP olarak bir farkındalık etkinliğine destek sunmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti. Şahin, “Van Gölümüz gerçekten her geçen gün daha da kirleniyor. Bizlerde TUTAP olarak Van Gölümüzü kaybetmemek ve farkındalık oluşturmak adına bu etkinliğe destek sunduk. İnşallah etkinlik sayesinde de şu anda mecliste bulunan Van Gölü Koruma Kanunu’nun bir an önce yasalaşmasına katkı sunacağına inanıyorum. Çünkü bizlerin ikinci bir Van Gölü yok. O yüzden hepimizin Van Gölü için üzerine düşen görevi yerine getirmesi gerekiyor. Bu manada da bugün 3. etabına eşlik ettiğimiz etkinliğin inşallah diğer etaplarına da gereken katılım ve desteği sunacağız” şeklinde konuştu.

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Haber Tarihi: 18 Temmuz 2019 Perşembe 17:19
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