0553 313 94 23

Van Gölü için 430 kilometre yürüyecekler

Van TSO ile Van Gölü Aktivistleri Derneği üyelerinden oluşan grup, Van Gölü'nde yaşanan kirliliğine dikkat çekmek amacıyla gölün çevresindeki 430 kilometrelik güzergahta yürüyüş başlattı- Vangölü Aktivistleri Derneği Başkanı Erdoğan Özel:- "Van Gölü son yıllarda gittikçe kirleniyor. Hem bu kirliliğe dikkat çekmek hem de 'Van Gölü Koruma Kanunu'nun çıkarılmasını sağlamak için bu yürüyüşe başladık"

07 Temmuz 2019 Pazar 14:05
Van Gölü için 430 kilometre yürüyecekler

VAN (AA) - Van Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) ile Vangölü Aktivistleri Derneği üyeleri, Van Gölü'ndeki kirliliğe dikkati çekmek için gölün çevresindeki 430 kilometrelik yolu yürümeye başladı.

Van TSO ile Vangölü Aktivistleri Derneği, göldeki kirlilik konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla "Van Gölü için bir adım da sen at" adı altında yürüyüş başlattı.

İpekyolu ilçesindeki Kurtuluş Parkında bir araya gelen aktivistler, Van TSO üyeleri ve iş insanlarından oluşan grup, Edremit ilçesine doğru yürüyüşe geçti.

Sabahın ilk ışıklarıyla yola çıkan gruptakiler, 7 saatte 30 kilometre yol katederek Edremit ilçesine bağlı Çiçekli Mahallesi'ne ulaştı.

- "Amacımız Van Gölü'nü korumak"

Vangölü Aktivistleri Derneği Başkanı Erdoğan Özel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Van TSO iş birliğiyle "Van Gölü için sen de bir adım at" etkinliğini başlattıklarını söyledi.

Günde 40 kilometre ilerleyerek 12 günde yürüyüşü tamamlamayı hedeflediklerini belirten Özel, "Van Gölü son yıllarda gittikçe kirleniyor. Hem bu kirliliğe dikkati çekmek hem de 'Van Gölü Koruma Kanunu'nun çıkarılmasını sağlamak için bu yürüyüşe çıktık. Sabah başladığımız yürüyüşte sayımız sürekli artıyor. Katılımın gittikçe artmasını bekliyoruz." diye konuştu.

Van TSO Başkan Yardımcısı Fevzi Çeliktaş amaçlarının Van Gölü konusunda farkındalık oluşturarak, gelecek nesillere daha temiz bir göl bırakmak olduğunu vurguladı.

İş insanı Feridun Irak da yürüyüşün Van Gölü'nün kirlilikten kurtarılması için başlatılacak çalışmaların ilk adımı olmasını diledi.

Deniz seviyesinden 1648 metre yükseklikteki bir değerin yok olma tehdidiyle karşı karşıya bulunduğunu kaydeden Irak, şöyle dedi:

"Van Gölü'nün koruma kanununa ihtiyacı var. Vangölü aktivisteleri bunu duyurmak ve farkındalık oluşturmak için etkinlik düzenledi. Biz de onlara destek veriyoruz. Yolda denk gelen tüm vatandaşların katılımını özellikle istiyoruz. Van Gölü sadece Vanlıların, Türkiye'nin değil bütün dünyanın meselesidir."

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 07 Temmuz 2019 Pazar 14:05
  1. aktivistler
  2. van
  3. Van Gölü
  4. Van Gölü Kirlenmesin kampanyası
  5. Van TSO
  6. Yürüyüş

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Durdurulan botlarda 73 göçmen yakalandı
    1. Durdurulan botlarda 73 göçmen yakalandı
    2. Adıyaman’da Yaz Spor Okulları 2. dönem..
    3. Enez açıklarında 73 düzensiz göçmen..
    4. Şahinbey belediyesi bankam atıkla..
    5. Sporcu sağlığına büyük önem
    6. Mersin’de toplu taşıma araçlarında..
    7. Yunanistan sandık başında
    8. Başkan Böcek’in ablası son yolculuğuna..
    9. Kadınların pestil ve pekmez mesaisi
    10. Beyazgül esnafınla bir araya geldi
    11. Kızılayın kadın gönülleri ihtiyaç..
    12. Güneyin girişimci adaylarına yeni..
    13. Katil Esed can almaya devam ediyor! 6..
    14. ‘Sarı fırtına’ Kırkpınar’a veda etti
    15. California’da ’saç ayrımcılığı’ yasası
    16. Slovenya'daki festivalde Türk ezgileri
    17. Kartal’da ağaçların kesilmesi..
    18. Kuyuya düşen köpek yavrularını beledi..
    19. Uzungöl yolu üzerinde bulunan kayalar..
    20. Aşhane personelinin dikkati hayat..
    21. 4 gün kımıldayamadı! Yaşlı adamı..
    22. Van Gölü için 430 kilometre..
    23. Yine at gözlüğüyle baktılar! Paçavra..
    24. Spot piyasada doğal gaz fiyatları
    25. Yeni doğan sünneti psikolojik..
    26. 160 hacı adayı havaalanında mahsur..
    27. Akşehir Gülmece Parkı, sanat..
    28. Esed rejimi can almaya devam ediyor: 6..
    29. Tatile giden ailenin evlerinde yangın..
    30. Zeytinyağının öyküsü | Sıcak sıkım ve..
    Bakan Süleyman Soylu duyurdu: Suriyeli kaydına İstanbul kapalıdır
    Bakan Süleyman Soylu duyurdu: Suriyeli kaydına İstanbul kapalıdır
    Karanlık Oda Tv kahpeliğe başvurdu! AYM’ye atanan Selahaddin Menteş’i karalamak için bakın ne yaptılar
    Karanlık Oda Tv kahpeliğe başvurdu! AYM’ye atanan Selahaddin Menteş’i karalamak için bakın ne yaptılar
    Başkan Erdoğan'dan flaş hamle
    Başkan Erdoğan'dan flaş hamle
    Yalçın Küçük ve yamağının beklentisi gerçekleşiyor! "Genel af AKP'yi silmek demektir"
    Yalçın Küçük ve yamağının beklentisi gerçekleşiyor! "Genel af AKP'yi silmek demektir"
    Ne F-35, ne de S-400... İşte CHP mantığı!
    Ne F-35, ne de S-400... İşte CHP mantığı!

    Günün Karikatürü

    7 Temmuz 2019
    Mihraç Ural'a bombalı saldırı! Ağır yaralandı
    Mihraç Ural'a bombalı saldırı! Ağır yaralandı
    Libya'da gizli görevdeki MİT personelinin resimlerini paylaştılar
    Libya'da gizli görevdeki MİT personelinin resimlerini paylaştılar