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Van Gölü Havzası’nda ‘manyat ağ’ tehlikesi

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van YYÜ) Su Ürünleri Fakültesi Dr.

03 Ağustos 2019 Cumartesi 09:28
Van Gölü Havzası’nda ‘manyat ağ’ tehlikesi

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van YYÜ) Su Ürünleri Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi Mustafa Akkuş, Van Gölü Havzası gibi iç sularda manyat ağ kullanımının balık stoğunu tehlikeye düşürdüğünü söyledi.


Van Gölü Havzasında son dönemde yaygınlaşan manyat ağ kullanımı balık stoğuna büyük zarar veriyor. Van bölgesi için büyük bir değer haline gelen inci kefalinin manyat ağlarla aşırı avlandığınadikkat çeken Van YYÜ Su Ürünleri Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi Mustafa Akkuş, Van Gölü Havzası’nın var olduğu günden bu yana hiç bu kadar aşırı avcılığa maruz kalmadığını belirtti. Manyat ağ kullanımının yıl boyunca iç sularda tamamen yasak olduğunu ifade eden Dr. Öğretim Üyesi Akkuş, “Dünya genelinde balık stokları üzerinde inanılmaz bir baskı oluşmuştur. Bu baskıdan iç sularda bulunan balık stokları, denizlerdeki balık stoklarına göre çok daha kötü bir şekilde etkilemektedir. Bu noktada Van Gölü Havzası çok hassas bir öneme sahiptir. Çünkü Van Gölü Havzası kapalı bir havza olup, buradaki mevcut balık stoklarının dışarıdaki balık stoklarıyla herhangi bir ilgisi olmamaktadır. Böylece dinamik bir denge içerisinde yüz binlerce yıldır varlıklarını sürdürmektedirler. Van Gölü Havzası var olduğu günden beri hiç bu kadar aşırı avcılığa maruz kalmamıştır” dedi.



“Balıkların devamlılığı tehlikeye düşüyor”


Manyat ağ gibi torbalı ağların yaygınlaşmasıyla birlikte havzada yaşayan balıkların devamlılığının büyük tehlike altına girdiğinin altını çizen Akkuş, “Özellikle inci kefali av yasağı döneminde yakalanan manyat ağlarında tanıdığımız bu ağlar ile tonlarca balık avlanılmaktadır. Bu torbalı ağlar balıkların devamlılığını tehlikeye düşürmektedir. Manyat ağların iç sularda kullanımı kesinlikle yasaktır. Önceleri hep dere ağızlarında ve üreme dönemlerinde kullanıldığına şahitlik ettiğimiz bu ağların, artık üreme döneminden sonra da kullanıldığına ilişkin duyumlar almaktayız. Bu ağlar balık stokları için özelikle de Van Gölü gibi kapalı havzalar için çok büyük tehlike arz etmektedir. Çünkü bu ağlarla beraber dere yatakları komple taranmakta ve buradaki irili ufaklı bütün balıklar avlanılarak dere yatağı büyük bir tahribata maruz kalmaktadır. Bu noktada ilgili birimlerin öncelikle Tarım ve Orman İl Müdürlüğü başta olmak üzere, bütün kurumların duyarlı olması gerekmektedir. Çünkü bu ağların kullanımı havzada yaygınlaşırsa akarsularımızda yaşayan balıklardan bahsetmemiz mümkün olmayacaktır” diye konuştu.



“Manyat ağ kullanımı iç sularda yasaktır”


Van Gölü Havzasının gerçek sahiplerinin akarsularda yaşayan balıklar olduğunu dile getiren Akkuş, “Çünkü burada yaşayan balık türlerinin her biri yüz binlerce yıldır burada yaşıyor. Aslında bizler buraya sonradan geldik. Buranın yabancısı bizleriz. Buranın gerçek sahipleri derelerde yaşayan balıklardır. Özellikle üreme döneminden sonra derelerde 3-5 balık avlamak amacıyla hareket eden insanların, büyük manyatları parçalayarak küçük manyatlar yaptıklarını duyuyoruz. Bu çok üzücü bir durumdur. İnci kefali av yasakları sona ermiş olabilir. Fakat herkesin bilmesi gerekir ki manyat ağ kullanımı iç sularda kesinlikle yasaktır. Bu etkili ağın kullanıma ilişkin herhangi bir uygulamada rastlanırsa el konularak ilgili kişilere ceza uygulanması gerekmektedir" şeklinde konuştu.

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Haber Tarihi: 03 Ağustos 2019 Cumartesi 09:28
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