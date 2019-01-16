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Van Gölü Ekspresi demir yoluna düşen kayaya çarptı

Elazığ'ın Palu ilçesinde meydana gelen kazada, makinistlerin kayayı zamanında fark etmesiyle herhangi bir can kaybı veya yaralanma yaşanmadı

16 Ocak 2019 Çarşamba 15:55
Van Gölü Ekspresi demir yoluna düşen kayaya çarptı

ELAZIĞ (AA) - Van Gölü Ekspresi, Elazığ'ın Palu ilçesinde demir yolu hattına düşen kayaya çarptı.

Alınan bilgiye göre, Ankara-Tatvan seferini yapan 20012 sefer sayılı Van Gölü Ekspresi, Palu'nun Burgudere köyü Masalla mevkisinde, dağdan koparak demir yoluna düşen kaya parçasına çarptı.

Makinistlerin kayayı zamanında fark ederek fren yapmasına rağmen tren, çarptığı kayayı yaklaşık 40 metre sürükledikten sonra durabildi.

Can kaybı ve yaralanmanın yaşanmadığı olayda, trende küçük çapta hasar oluştu.

Kaya, ekipler tarafından yaklaşık 2 saat süren çalışma sonucu demir yolundan kaldırıldı.

Ulaşımın bir süre aksaması nedeniyle trendeki yolculara çeşitli ikramlarda bulunuldu.

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Haber Tarihi: 16 Ocak 2019 Çarşamba 15:55
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