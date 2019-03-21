0553 313 94 23

Van Ferit Melen Havalimanı Müdürlüğüne ‘Erişilebilirlik’ belgesi

Devlet Hava Meydanları Van Ferit Melen Havalimanı Müdürlüğüne ‘Erişilebilirlik’ belgesi verildi.

21 Mart 2019 Perşembe 13:38
Van Ferit Melen Havalimanı Müdürlüğüne ‘Erişilebilirlik’ belgesi

Devlet Hava Meydanları Van Ferit Melen Havalimanı Müdürlüğüne ‘Erişilebilirlik’ belgesi verildi.


Engellilerin temel hak ve özgürlüklerden engelsiz faydalanması için yapılan düzenlemeler gereği Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Van İli Erişilebilirlik İzleme ve Denetleme Komisyonu tarafından yapılan inceleme sonucunda DHM Van Ferit Melen Havalimanı Müdürlüğüne ‘Erişilebilirlik’ belgesi verildi. Van’da resmi kurumlar arasında 3. sırada verilen ‘Erişilebilirlik’ belgesi; Van Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Abdurrahman Çohaz ve erişilebilirlikten sorumlu İl Müdür Yardımcısı Mehmet Salih Atlı tarafından DHM Van Ferit Melen Havalimanı Müdürü Hakan Şehribanoğlu’na teslim edildi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 21 Mart 2019 Perşembe 13:38
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Düşen uçağın pilotları son ana dek kullanma kılavuzunda çözüm aradı
    1. Düşen uçağın pilotları son ana dek..
    2. Elazığ’da coşkulu Nevruz kutlaması
    3. MHP'li Başkana bıçaklı saldırı
    4. Tarsus’ta esnaf odaları tek çatı..
    5. Aydın Ekonomi Kulübü, yerel kalkınmayı..
    6. Jandarma Empadansmont hırsızlarını..
    7. A Milli Futbol Takımı Tiran'da
    8. Gürşat Kale, İncirliova’ya 7 yeni..
    9. Burun düşüklüğüne ameliyatsız çözüm
    10. Elazığ’da 2 bin 250 fidan dağıtıldı
    11. Cizre’de down sendrumlular farkındalık..
    12. "Savunma ve Havacılık Sektöründe..
    13. Eğitim-Bir-Sen’den ’Çanakkale’..
    14. Kocaispir’e destek veren Çoban: "Ben..
    15. Yıldırım’dan 11 dilde Nevruz mesajı
    16. Minik Efe’nin kedi ile diyaloğu sosyal..
    17. İsmet Özel'den sevindiren haber
    18. MHP İl Başkanı Karataş: “Uzundere’de..
    19. Başkan Zihni Şahin: “Atakum, sevgi ve..
    20. Eroğlu'ndan, CHP Genel Başkanı..
    Mansur Yavaş, seçim yarışını kaybetti! İşte Yavaş'ı bitiren nedenler...
    Mansur Yavaş, seçim yarışını kaybetti! İşte Yavaş'ı bitiren nedenler...
    NATO'dan ikinci büyük skandal! Hedef yine Erdoğan
    NATO'dan ikinci büyük skandal! Hedef yine Erdoğan
    Son anket sonuçları açıklandı! İstanbul'da fark açılıyor
    Son anket sonuçları açıklandı! İstanbul'da fark açılıyor
    Başkan Erdoğan: Böyle yapanı kapıya koyarım
    Başkan Erdoğan: Böyle yapanı kapıya koyarım
    FETÖ elebaşı Gülen'in kardeşi saklandığı evde ölü bulundu!
    FETÖ elebaşı Gülen'in kardeşi saklandığı evde ölü bulundu!

    Günün Karikatürü

    21 Mart 2019
    Türkiye'den Çin hamlesi!
    Türkiye'den Çin hamlesi!
    Akar, hain saldırının detaylarını açıkladı!
    Akar, hain saldırının detaylarını açıkladı!