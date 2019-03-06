Van ESOB’tan ‘Bir Lisan Bir İnsan’ projesi

Van Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (ESOB) Başkanlığı tarafından ‘Bir Lisan Bir İnsan’ projesi kapsamında Farsça ve İngilizce dil kursu başlatıldı.

Van Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesindeki İpekyolu Gençlik Merkezinde düzenlenen kursların tanıtım toplantısı, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Toplantıda konuşan Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, Van’ın; turizm ve ticari yönden ciddi bir potansiyelinin olduğunu ifade ederek, bölgede bugüne kadar yaşanan olaylar nedeniyle bunun ikinci plana itildiğini söyledi. Vali Bilmez, “Bu turizmi, bu ticareti geliştirmemiz lazım. Her esnafımızın, her Vanlı hemşehrimizin buna destek olması lazım. Şu anda Türkiye’de ekonomik anlamda en kaliteli turistin geldiği yer Van’dır. Van’a gelen turist hem eğlenmeye çalışıyor hem alışveriş yapıyor, ticaret yapıyor ve kentimizin ekonomisine ciddi anlamda katkı sağlıyor. Bu anlamda gelen misafirlerimizin bizden ne istediğini tespit edip, onların beklentilerini karşılayacak tutum, davranış ve ortamlar sunmak zorundayız. Misafir bize uymayacak, biz misafire uyacağız. Bunun için işe dilden başlayıp, gelen misafirimizi anlamaktan başlayan bu projeyi çok anlamlı buluyoruz” dedi.

Bölgenin kendi içerisinde zaman zaman çelişki yaşadığını dile getiren Bilmez, “İranlı gelsin ama eğlenmesin. İranlı gelsin, ama benim gibi yaşasın. Bunlar bizim çelişkilerimizdir. İranlı gelecek, istediği ortamı biz onlara sunacağız ve kentimize sahip çıkacağız. Kim bu kentte taş üstüne taş koyuyorsa; rengi, dili, ideolojisi, mezhebi, aşireti ne olursa olsun o adam bizim için değerlidir. Kim ki bu kente ve bu kentte yaşayanlara zarar veriyorsa, babamızın oğlu bile olsa dur dememiz lazım. Bu mantıkla, bu felsefe ile kentimize sahip çıkalım. İran ile yakaladığımız bu turizm ve ticari potansiyeli geliştirelim. Önümüzdeki günlerde nevrozun başlayacağı ve İran’dan çok misafirimizin geleceği bir sürece giriyoruz. Bu kapsamda bütün esnaflarımızdan, bütün Van’da yaşayan hemşehrilerimizden gelenlere misafirperverliğimizi gösterelim” ifadelerini kullandı.

ESOB Başkanı İsa Berge ise, DAKA ortaklığı ile düzenledikleri ‘Bir Lisan Bir İnsan’ projesinin her anlamda önemli olduğuna vurgu yaparak, “Van’ımızın geleceğini turizmde görüyoruz. Her mevsimde ayrı maceraların yaşandığı Van, bir turizm şehridir. Biz de bir dünya kenti olan Van’ımızın, İran turizminden sonuna kadar yararlanması için esnaf ve sanatkarlar olarak büyük bir çaba ve gayret göstereceğiz. Güneşin ve suyun başkenti Van’ımıza gelen yerli ve yabancı turistlerin göreceği çok yer var. Görülecek yerlerde de biz yani esnaf ve sanatkarlar varız. Bu anlamda esnaf ve sanatkarımız, bu sorumluluğunun bilincindedir” dedi.

“İran ile ticaret geliştirilmelidir”

Esnaf ve sanatkarın daha kolay iletişim kurabilmesi için Farsça ve İngilizce dil kursunu başlattıklarını belirten Berge, “İç turizm kadar dış turizm de son derece önemlidir. İran ise Van için olmazsa olmazdır. 2017’de Van’a yaklaşık 500 bin İranlı misafirimiz geldi. 2018’de ise 1 milyon hedefi kondu, ancak İran tarafından yurtdışına çıkış harcına yapılan zam, bir nebze de olsa gelen misafirlerimizin sayısını azalttı. Sayı azalsa da İranlı misafirlerimiz Van’a gelmeye devam ediyor. Finans, ulaşım, giyim, yiyecek, içecek, bilişim, eğlence ve kültür sanat gibi alanlarda giderek büyüyen Van’ımıza hizmet veren esnafımızı dil konusunda donanımlı hale getirmek istiyoruz. Van ekonomisinin temel aktörlerinden olan esnafımız ile İranlı misafirlerimizin iyi bir diyalog kurması gerekiyor. Ayrıca diğer ülkelerden gelen misafirlerimiz için de esnafımızın İngilizceyi bilmesi bir avantaj olacaktır” diye konuştu.

Sınır ticareti yapan esnafın yanı sıra İran ile dış ticaret yapan iş adamlarının da kurslara katılım sağladığını dile getiren Berge, “Bu meyanda Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Mimar Sinan’ın üç kadırga ile ilk eserini yaptığı Van’ı çok önemsiyor. Hükümetimiz her daim kadim şehrimizin esnaf ve sanatkarının yanında olmuştur. Bu nedenle başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere katkı sunan herkese teşekkür ediyor, kursun ilimize, bölgemize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum” şeklinde konuştu.

DAKA Genel Sekreteri Halil İbrahim Güray da, ülke dışından Van’a gelen misafirleri bölgeye çekmek için çok efor sarf edildiğini belirterek, “Onların sürdürebilirliğini sağlamak ve devamının gelmesi için daha çok efor sarf etmemiz gerektiğini biliyoruz. Bu kapsamda bu projeyi desteklemeye değer bulduk ve ilk etapta yaklaşık 150 kişiye temel düzeyde Farsça ve İngilizce kursları başlattık. İnşallah bu kursların devamında da yine teknik desteğimiz devam edecektir” dedi.

Konuşmaların ardından Farsça ve İngilizce kurslarını ziyaret eden Vali Bilmez ve protokol, kurslar hakkında bilgi aldı.

Programa Van YYÜ Rektörü Prof. Dr. Peyami Battal, AK Parti Van İl Başkanı Kayahan Türkmenoğlu, Van Gençlik ve Spor İl Müdürü Nevzat İnanç, oda başkanları, esnaf ve vatandaşlar katıldı.