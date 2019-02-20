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Van ESOB Başkanı Berge’den Gürpınar’a ziyaret

Van Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (Van ESOB), bu ayki yönetim kurulu toplantısını Gürpınar Esnaf ve Sanatkarlar Odasının ev sahipliğinde yaptı.

20 Şubat 2019 Çarşamba 10:12
Van ESOB Başkanı Berge’den Gürpınar’a ziyaret

Van Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (Van ESOB), bu ayki yönetim kurulu toplantısını Gürpınar Esnaf ve Sanatkarlar Odasının ev sahipliğinde yaptı.


Van ESOB Başkanı İsa Berge başkanlığında Gürpınar Öğretmenevinde yapılan toplantıya, yönetim kurulu üyelerinin yanı sıra Gürpınar Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Orhan Sönmez ve yönetimi de katıldı. Toplantıda konuşan Van ESOB Başkanı İsa Berge, esnafın ve sanatkarın yanında olmaya devam edeceklerini söyledi. İcracı değil ricacı kurum olduklarını hatırlatan Berge, esnafa ve sanatkara dair ne varsa ilgililere ilettiklerini ve sonuç almaya çalıştıklarını dile getirdi. Van ESOB olarak ilçeleri önemsediklerini vurgulayan Berge, bu nedenle yönetim kurulu toplantısını her ay farklı bir ilçede yaptıklarını belirtti. Bu ay Gürpınar’da olduklarının altını çizen Berge, “İlçelerdeki odalarımızın sorunlarını dinliyoruz ve çözüm noktasında çaba gösteriyoruz. Her alanda esnafımızı bilinçlendirme çalışmalarına devam edeceğiz” dedi.


Gürpınar Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Orhan Sönmez, Van ESOB Başkanı İsa Berge’ye, esnaf ve sanatkar için yaptığı çalışmalar nedeniyle bir teşekkür plaketi verdi.


Yönetim kurulu toplantısının ardından Gürpınar merkezdeki esnafı ziyaret ederek sohbet eden Başkan Berge, Gürpınar Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Osman Doğramacı’yı da makamında ziyaret etti. Başkan Berge, Kaymakam Doğramacı’ya ilçeye yaptığı hizmetler nedeniyle teşekkür etti. Berge, ilçe esnafının taleplerini de Kaymakam Doğramacı’ya iletti.


Ziyarette konuşan Gürpınar Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Osman Doğramacı, ilçeye yaptığı hizmetleri anlatarak, Van’a akan bir Gürpnar değil, Gürpınar’a akan bir Van için çalıştıklarını söyledi. Norduz koyunundan yapılan yöresel ürünler ile bir Norduz sofrası kuracaklarını belirten Doğramacı, güzel bir Gürpınar için vatandaşlar ile aynı rüyayı görmek istediklerini anımsattı.


Ziyaretin sonunda Başkan Berge, Kaymakam Doğramacı’ya ilçede yaptığı hizmetler ve esnafa olan ilgisi nedeniyle plaket takdim etti.

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Haber Tarihi: 20 Şubat 2019 Çarşamba 10:12
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