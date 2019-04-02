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Van Ekonomi Konseyinden seçim değerlendirmesi

Van Ekonomi Konseyi bileşenleri adına Van Organize Sanayi Yönetim Kurulu Başkanı Memet Aslan, yerel seçimlerle ilgili bir açıklama yaptı.

02 Nisan 2019 Salı 11:36
Van Ekonomi Konseyinden seçim değerlendirmesi

Van Ekonomi Konseyi bileşenleri adına Van Organize Sanayi Yönetim Kurulu Başkanı Memet Aslan, yerel seçimlerle ilgili bir açıklama yaptı.


31 Mart 2019 tarihinde yapılan mahalli idareler seçimlerinin tamamlandığını ifade eden Memet Aslan, “Ülke olarak bir kaç münferit olay dışında herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması bizleri sevindirmiştir. Demokratik olgunluk içerisinde her ferdin kendi iradesini sandıklara yansıtan bir seçim olmuştur. Seçim sonuçlarının milletimize ve ülkemize hayırlı olmasını Cenab-ı Allah’tan niyaz ederiz. Seçim sonuçlarının her kesim tarafından iyi okunması, saygıyla karşılanması ve içselleştirilmesi temel arzumuzdur. İtirazlar var ise Yüksek Seçim Kurulu tarafındandeğerlendirip sonuca bağlanmalıdır. Bu süreçlerin bir an evvel tamamlanıp seçim mevzusu artık ülke gündeminden tamamen çıkarılmalıdır. Seçilen yerel yöneticilerimizin, seçildikleri andan itibaren oy veren vermeyen herkesin başkanı gibi kimseyi ötekileştirmeden herkesi kucaklayarak merkezlerine insanı oturtarak hizmet şiarı ile hareket etmeleri en büyük temennimizdir. Ülkenin demokratik ve yapısal ekonomik reformlara ihtiyacı vardır. Demokrasimizi güçlendirmemiz gerekiyor, yargımızın bağımsızlığını ve tarafsızlığını tahkim etmemiz kaçınılmazdır. Hukukun üstünlüğünü gözetlememiz, adaletin herkes için eşit mesafede olduğu hissini oluşturmak temel anlayışımız olmalıdır. Ekonomik olarak yeni bir hikaye yazma zamanı geldiği kanaatindeyiz iş dünyası olarak. Ekonomide kalıcı yapısal reformlar yapılmalıdır. Enflasyonla topyekun mücadele ve sıkı bir para politikası izlenmelidir. Üretimi ve yatırımı güçlendirici, istihdamı destekleyici reformlar acilen hayata geçirilmelidir. Kamu maliyesinin şeffaflığı ve Merkez Bankasının araçsal bağımsızlığı temel ilke olmalıdır. Ekonomik kırılganlıkların önüne geçecek, yerli üretimi güçlendirecek, ihracat odaklı argümanlar temel felsefe olmalıdır. Gelir yaratıcı ve giderleri düşürücü politikalar geliştirilmelidir. Gelir dağılımda sosyal adaleti sağlayacak, insanımızın refah seviyesini artıracak, sürdürülebilir büyüme ve istihdam oluşturmada devamlılığı sağlayacak ekonomik modellemeler gerçekleştirmek temel politika olmalıdır. 4,5 yıllık seçimsiz dönemi fırsata çevirecek, politik menfaatleri bir tarafa bırakarak yatırım, üretim, refah, büyüme, istihdam ve ihracatı merkezine oturtan bir anlayışın hakim olması temennisi ile seçimlerimiz hayırlı olsun” dedi.

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Haber Tarihi: 02 Nisan 2019 Salı 11:36
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