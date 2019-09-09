0553 313 94 23

Van deprem son dakika kaç şiddetinde son depremler 9 Eylül 2019 Van Saray depremi

Son depremler Kandilli Rasathanesi. Van Saray ilçesinde deprem meydana geldi. Öğlen saatlerinde meydana gelen 4.3 ilk deprem sonrası vatandaşlar akşam saatlerinde ikinci bir depremle sarsıldı. Peki Marmaris deprem kaç şiddetinde son depremler 9 Eylül 2019 son Van Saray depremi.

09 Eylül 2019 Pazartesi 13:42
Van deprem son dakika kaç şiddetinde son depremler 9 Eylül 2019 Van Saray depremi

Son depremler Kandilli Rasathanesi. Van Saray ilçesinde deprem meydana geldi. Öğlen saatlerinde meydana gelen 4.3 ilk deprem sonrası vatandaşlar akşam saatlerinde ikinci bir depremle sarsıldı. Peki Marmaris deprem kaç şiddetinde son depremler 9 Eylül 2019 son Van Saray depremi.

Van'da bugün öğle saatlerinde korkutan bir deprem meydana geldi. Merkez üssü bilgisi beklenen depremle ilgili ilk ayrıntılar gelmeye başladı. Buna göre deprem Van'ın Saray ilçesinde gerçekleşti. Saat 12.56'da merkezüssü Van'ın Saray ilçesi olan depremin şiddeti 4.3 olarak kaydedildi. Deprem hakkında AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından bir açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada depremin şiddetinin 4,3 olduğu belirtildi.

 

Son depremler Kandilli Rasathanesi

 

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 09 Eylül 2019 Pazartesi 13:42
  1. Van deprem son dakika kaç şiddetinde
  2. son depremler
  3. 9 Eylül 2019 Van Saray depremi
  4. Son depremler Kandilli Rasathanesi

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    BM'den İklim değişikliği uyarısı
    1. BM'den İklim değişikliği uyarısı
    2. Kamil Karabörk kimdir? Hatay Emniyet..
    3. "Anaların eylemi Anadolu'nun umududur"
    4. Halit Ayar’ın İstiklal Caddesi’nde..
    5. Sultangazi'de sahte içki operasyonu!
    6. Edenred Türkiye Kadın Yelken..
    7. Red Bull Air Race şampiyonu Matt Hall
    8. Başkan Arısoy, Haluk Ündeğer..
    9. Van deprem son dakika kaç şiddetinde..
    10. Hulusi Akar Bulvarına yaya ve bisiklet..
    11. Şuurlu öğretmenlerden MEB’e çağrı:..
    12. İHH'den Suriye'de çocuk şenliği
    13. Üsküdar’da dev kazanlarda aşureler..
    14. Köye özel toprakla mayalanan pekmez..
    15. D-650 karayolunda tır devrildi, trafik..
    16. British Airways pilotları grevde, 2..
    17. Kars’ta sendikadan üyelerine indirim..
    18. Kepez’de 09.09.19 yoğunluğu
    19. Dilovası yüzme havuzunun dış cephesi..
    20. HDP önünde eylem yapan ailelere..
    21. CHP’nin Kuruluşunun 96. yıl dönümü..
    22. Afad-Sen Genel Başkan Yardımcısı..
    23. Dr. Uğur Bilge, Kırka’daki sağlık..
    24. Uluslararası Gastroantep Festivali..
    25. Bellona Kayseri Basketbol'da transfer
    26. Muhafız Alayı darbe girişimi davasında..
    27. İBB AK Parti Grup Başkanvekili..
    28. Bu proje uçak ve helikopterlerde yakıt..
    29. Borsa şirketlerinin piyasa değeri
    30. Ardahan’da Bağımlılıkla Mücadele İl..
    Davutoğlu cephesinden flaş açıklama: Aklını AK Parti düşmanlığında sakatlamış bazı...
    Davutoğlu cephesinden flaş açıklama: Aklını AK Parti düşmanlığında sakatlamış bazı...
    CHP'liler AK Parti'nin kurduğu 7 bin kameralık güvenlik sistemini de sahiplendi: Teşekkürler Ekrem Başkan!
    CHP'liler AK Parti'nin kurduğu 7 bin kameralık güvenlik sistemini de sahiplendi: Teşekkürler Ekrem Başkan!
    Esed rejiminden skandal tehdit! 'Reddediyoruz, engellemekte kararlıyız'
    Esed rejiminden skandal tehdit! 'Reddediyoruz, engellemekte kararlıyız'
    'Susamam' klibine AK Partili Hamza Dağ'dan tokat gibi cevap
    'Susamam' klibine AK Partili Hamza Dağ'dan tokat gibi cevap
    Kayyımı duyunca tatili bırakmıştı... İmamoğlu'ndan Soylu'nun sözlerine dair açıklama!
    Kayyımı duyunca tatili bırakmıştı... İmamoğlu'ndan Soylu'nun sözlerine dair açıklama!

    Günün Karikatürü

    8 Eylül 2019
    Metin Külünk'ten Meral Akşener'e dikkat çeken soru: Siz mi organize ediyordunuz?
    Metin Külünk'ten Meral Akşener'e dikkat çeken soru: Siz mi organize ediyordunuz?
    Toplama kampına giden heyetteki Arnavut gazeteci Çin'in 'Doğu Türkistan' propagandasını yerle bir etti!
    Toplama kampına giden heyetteki Arnavut gazeteci Çin'in 'Doğu Türkistan' propagandasını yerle bir etti!