0553 313 94 23

Jean Claude Van Damme'dan Türkiye yorumu: Büyüleyici...

Dünyaca ünlü aktör Jean Claude Van Damme, Türk insanının büyüleyici bir ilişkisi olduğunu belirterek, "Türkiye’de kişisel bir şey bulmak istedim, ortamı burada buldum ve çok mutluyum" ifadelerini kullandı.

02 Eylül 2018 Pazar 08:28
Jean Claude Van Damme'dan Türkiye yorumu: Büyüleyici...

Kaldığı otelde basınla bir araya gelen Belçikalı sporcu ve aktör Jean Claude Van Damme, Türkiye'yi çok sevdiğini belirterek, Türk insanını çok samimi bulduğunu kaydetti.

Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Van Damme, 'Türkiye-ABD ilişkileri hakkında ne düşünüyorsunuz? Türkiye'ye gelirken herhangi bir tedirginlik yaşıyor musunuz?' sorusuna karşılık politikayla hiç ilgilenmediğinin altını çizerek, "Türk insanının büyüleyici bir ilişkisi var. Herkesin ayrı bir karakteri var. Kimse kimseye benzemiyor. Türkiye'de kişisel bir şey bulmak istedim, ortamı burada buldum ve çok mutluyum. Politikayla hiçbir alakam yok. Genç ve güçlü kalmayı hedefliyorum" dedi.

Yeni sinema filmi hakkında bilgilendirmede bulunan dünyaca ünlü oyuncu Van Damme, yeni filminin adının 'Kale' olduğunu belirtti. Kale'nin, gücü sembol ettiği için böyle bir isim düşündüklerini kaydeden Van Damme, "Filmde oynayacak karakter kaza geçirdikten sonra hafızasını kaybediyor. Bir şey hatırlamıyor. Hayatı yaşamaya başladıktan sonra aşkı öğreniyor. Filmin ilerleyen bölümlerinde çok savaşçı bir hal alıyor Tayland'dan başlayıp Las Vegas'a kadar gidiyor. Tayland'da hiçbir şeyleri olmayan ama kalbi güzel olan insanların arasına karışıyor ve insanların arasında bir şey kaybetmiyor. Orada çok meşhur oluyor ve ünü Amerika'ya kadar yayılıyor. Savaşçı haline geliyor. Ve dövüştüğü anda geçmişini hatırlamaya başlıyor" ifadelerini kullandı.

Ayrıca Jean Claude Van Damme kendisine gösterilen ilgi için teşekkür etti.

 

Haber Tarihi: 02 Eylül 2018 Pazar 08:28
  1. Jean Claude Van Damme
  2. Türkiye

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    3. havalimanı ulaşım hatları ve ücretleri belli oldu
    1. 3. havalimanı ulaşım hatları ve..
    2. Antalya’da otomobil motosiklet ile..
    3. Muğla'da 13 düzensiz göçmen yakalandı
    4. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan..
    5. 'Belhanda'dan savunma isteyeceğim'
    6. Kahramanmaraş'ta tabancayla 2 kişiyi..
    7. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan..
    8. Afyonkarahisar ve Balıkesir'de yolcu..
    9. Kongo'da ebola salgını yeniden patlak..
    10. İzdivaç ablaları deşifre oldu!
    11. Ürdün, Mısır ve BAE'den ABD'ye büyük..
    12. Komşuların ihbarı üzerine polis..
    13. TL hamlesi meyvesini verdi! 169 ülkeye..
    14. Afyon'da otobüs devrildi! Ölü ve çok..
    15. Terörist paniklemiş! 'Listede biz de..
    16. Tabipler Odası'nın tabelasını çaldı.....
    17. Rumlardan bu kareye dikkat çeken yorum!
    18. Halkbank'a kur operasyonunun ardında..
    19. Van Damme ABD- Türkiye ilişkisini..
    20. Bakan duyurdu: 87 yaşında hayatını..
    Akşener Külliye'de, İyi Partililer isyanda!
    Akşener Külliye'de, İyi Partililer isyanda!
    BİM A101 Şok aktüel indirim ürünleri kataloğu listesi!
    BİM A101 Şok aktüel indirim ürünleri kataloğu listesi!
    ÇYDD, kendi kazdığı kuyuya düştü
    ÇYDD, kendi kazdığı kuyuya düştü
    AK Partili Turan müjdeyi verdi: Milli Savaş Gemisi geliyor!
    AK Partili Turan müjdeyi verdi: Milli Savaş Gemisi geliyor!
    Akbank'tan büyük skandal! Tepkiler çığ gibi büyüyor
    Akbank'tan büyük skandal! Tepkiler çığ gibi büyüyor

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    İGA 2018 3. havalimanı personel başvuru şartları nelerdir
    İGA 2018 3. havalimanı personel başvuru şartları nelerdir
    Türkiye sınırında casus hareketliliği! Hem CIA, MOSSAD, GIP; hem de FSB, MOIS, MSS...
    Türkiye sınırında casus hareketliliği! Hem CIA, MOSSAD, GIP; hem de FSB, MOIS, MSS...