Van Cumhuriyet Başsavcısı Dönmez, göreve başladı

Van Cumhuriyet Başsavcılığına atanan Oğuzhan Dönmez, göreve başladı.

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Birinci Dairesi tarafından yayınlanan 2019 Kararnamesiyle Niğde Cumhuriyet Başsavcısı olarak görev yapan Oğuzhan Dönmez, Van Cumhuriyet Başsavcısı olarak atandı. Van’daki görevine başlayan Başsavcı Oğuzhan Dönmez, tebrikleri kabul etmeye başladı.

Aydın doğumlu olup, 1998 yılında Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun olan Oğuzhan Dönmez, 1998-1999 yıllarında Denizli Barosunda avukatlık stajını tamamladı. Hakimlik ve savcılık stajını da 2000-2002 yıllarında Denizli adliyesinde tamamlayan Dönmez; 2002-2004 yıllarında Güneysınır (Konya), 2004-2006 yıllarında Çekerek (Yozgat), 2006-2008 yıllarında Hakkari, 2008-2012 yıllarında Bodrum Cumhuriyet Savcılığı, 2012-2014 yıllarında Karacabey Cumhuriyet Başsavcılığı görevlerinde bulundu. Geçici görevle Akören (Konya) ve Çukurca (Hakkari) cumhuriyet savcılığı yapan Dönmez, 2014 - 2017 yıllarında Akşehir Cumhuriyet Başsavcılığı ve 2017-2019 yıllarında Niğde Cumhuriyet Başsavcılığı görevini yaparken 2019 kararnamesiyle Van Cumhuriyet Başsavcılığına atandı.