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Van Cumhuriyet Başsavcılığı, HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli hakkında bir etkinlikte yaptığı konuşmayla ilgili iki ayrı suçtan soruşturma başlattı

19 Şubat 2019 Salı 13:00
Van Cumhuriyet Başsavcılığı, HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli hakkında bir etkinlikte yaptığı konuşmayla ilgili iki ayrı suçtan soruşturma başlattı

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Haber Tarihi: 19 Şubat 2019 Salı 13:00
  1. HDP
  2. Sezai Temelli
  3. Soruşturma
  4. van

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