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Van Büyükşehir Belediyesinden yaşlıları sevindiren ziyaret

Van Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, “Yaşlılar Haftası” kapsamında evde bakım hizmetinden yararlanan yaşlı vatandaşları ziyaret etti.

22 Mart 2019 Cuma 14:46
Van Büyükşehir Belediyesinden yaşlıları sevindiren ziyaret

Van Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, “Yaşlılar Haftası” kapsamında evde bakım hizmetinden yararlanan yaşlı vatandaşları ziyaret etti.


Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Daire Başkanlığına bağlı ekipler, 18-24 Mart Yaşlılar Haftası’nda anlamlı bir etkinliğe imza attı. Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Şube Müdürlüğü; Van İl Sağlık Müdürlüğü Evde Bakım Hizmetleri ve Van Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi Evde Bakım Hizmetleri ekipleri ile birlikte evde bakım hizmeti alan Müzeyyen Arat ve Yusuf Erdoğan isimli yaşlı vatandaşları ziyaret etti. Kapsamlı bir sağlık taramasından geçirilen vatandaşlara daha sonra Van Büyükşehir Belediyesi tarafından içinde pijama takımı, yatak koruyucu, terlik, hasta bezi olan hediye paketleri ve ayrıca gıda kolileri verildi. İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri de yaşlı vatandaşlara çiçek takdim etti.


Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren yaşlı vatandaşlar, Van Büyükşehir Belediyesi ve diğer yetkililere teşekkür etti.

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Haber Tarihi: 22 Mart 2019 Cuma 14:46
  1. doğa

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