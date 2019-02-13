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Van Büyükşehir Belediyesinden özel öğrencilere anlamlı hizmet

Van Büyükşehir Belediyesi tarafından Abdurrahman Gazi İşitme Engelliler İlk ve Ortaokuluna kazandırılan çok amaçlı spor salonu, tiyatro salonu ve dinlenme salonu hizmete açıldı.

13 Şubat 2019 Çarşamba 16:32
Van Büyükşehir Belediyesinden özel öğrencilere anlamlı hizmet

Van Büyükşehir Belediyesi tarafından Abdurrahman Gazi İşitme Engelliler İlk ve Ortaokuluna kazandırılan çok amaçlı spor salonu, tiyatro salonu ve dinlenme salonu hizmete açıldı.


Van Vali Yardımcısı ve Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Vekili Sinan Aslan’ın katılımı ile gerçekleştirilen açılış programına İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Adem Çiftçi, Tuşba İlçe Milli Eğitim Müdürü Muhlis Ceylani, Tuşba İlçe Emniyet Müdürü Mesut Eyigün, Memur-Sen İl Başkanı Mahmut Gülaçar, Okul Müdürü Mehmet Ali Uca, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. Açılışın ardından çok amaçlı spor salonunu gezen ve öğrencilerle masa hokeyi oynayan Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Vekili Sinan Aslan, öğrencilerle öğlen yemeği yedi. Daha sonra sınıfları gezen Vali Yardımcısı Aslan, öğretmenlerle de bir toplantı gerçekleştirdi.


Öğretmenlik mesleğinin önemine değinen Sinan Aslan, gerek valilik gerekse Van Büyükşehir Belediyesi olarak her zaman özel öğrencilerin yanında olduklarını söyledi.


Özel öğrencilere eğitim vermenin zorluklarına da değinen Aslan, şunları söyledi:


“Bu öğrencilerimizle kısa süreli ilgilenmek belki kolay gelebilir. Ancak bunlara sürekli eğitim vermek gerçekten fazlasıyla emek isteyen bir iştir. Belki anne ve babaları sizler kadar bu çocukların sıkıntılarını çekmiyor. Hangi açıdan bakarsanız bakın çok güzel ve özel bir iş yapıyorsunuz. Onun farkında olun ve bunu hakkıyla yapmaya çalışın. Hepinize kolaylıklar diliyorum.”

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Haber Tarihi: 13 Şubat 2019 Çarşamba 16:32
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