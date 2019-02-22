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Van Büyükşehir Belediyesinden öğrencilere tarım eğitimi

Van Büyükşehir Belediyesi tarafından il genelindeki ilkokullarda öğrencilere tarım eğitimi veriliyor.

22 Şubat 2019 Cuma 17:00
Van Büyükşehir Belediyesinden öğrencilere tarım eğitimi

Van Büyükşehir Belediyesi tarafından il genelindeki ilkokullarda öğrencilere tarım eğitimi veriliyor.


Eğitim alanında birçok projeye imza atan Van Büyükşehir Belediyesi, tüm birimleri ile öğrencilerle buluşmaya devam ediyor. Bu kapsamda Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından belirlenen 9 ilkokulda öğrencilere yönelik ‘Tarımsal eğitim’ seminerleri düzenledi. Belediye personelleri tarafından verilen seminerlerde; öğrencilere, çevre koruma ile ağaç sevgisi anlatılırken, tohum ve fidan dikimi ile ilgili bilgiler de uygulamalı bir şekilde gösteriliyor. Verilen tarımsal eğitimlerde kısa süre içerisinde toplam 2 bin 897 öğrenci tohumlama ve fidan dikimi ile ilgili bilgi sahibi oldu.


Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanı Mehmet Kaptanoğlu’nun da katıldığı İpekyolu ilçesindeki Birol Emil İlköğretim Okulundaki eğitim programı ise, renkli görüntülere sahne oldu. Verilen tarımsal bilgilerle öğrenciler bir yandan eğlenirken diğer yandan da fidan dikimi ve tohumlama ile ilgili bilgi sahibi oldu.


Tarım ve hayvancılığın kentte büyük bir öneme sahip olduğunu belirten Mehmet Kaptanoğlu, projedeki temel amaçlarının çocuklara tarım ile ilgili genel bilgileri aktarmak olduğunu ifade ederek, eğitimlerin belirli aralıklarla farklı okullarda devam edeceğini vurguladı.


Öğrencilere eğitimlerin ardından belediye personelleri tarafından tarımsal içerikli boyama kitabı, boyama kalemi ve geri dönüşümden yapılan tohumlu kalem hediye edildi.

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Haber Tarihi: 22 Şubat 2019 Cuma 17:00
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